Archiviazione Manfrinati, l’avvocato dei Limido: “Rispetto per chi ha rischiato di morire e ha perso il padre”

Non è tardata la replica dell’avvocato Fabio Ambrosetti alla notizia dell’archiviazione della posizione di Marco Manfrinati dalle accuse di maltrattamenti in famiglia da parte del Gip di Busto Arsizio avvenuta nei giorni scorsi (Manfrinati, 40 anni ex avvocato è tuttora in carcere accusato di omicidio volontario pluriaggravato del suocero Fabio Limido e del tentato omicidio premeditato della moglie Lavinia, il 6 maggio scorso aVarese). Ambrosetti interviene dopo le parole del legale di Marco Manfrinati, Fabrizio Busignani.

«Mi sento in dovere di suggerire al Collega Busignani più moderazione e misura nelle sue dichiarazioni, se non altro per rispetto verso una donna che per mano del suo cliente ha rischiato di morire e ha perso il padre. E la presunzione di innocenza non c’entra nulla, visto che il suo cliente è stato arrestato in flagranza e c’è il filmato agghiacciante della telecamera», ha spiegato l’avvocato della famiglia Limido-Criscuolo, Fabio Ambrosetti, che commenta ance nel merit la decisione dei giudici di Busto.

«Circa il provvedimento del gip, sono esterrefatto. Una donna che due anni prima denuncia di aver subito minacce di morte a lei stessa e alla famiglia, minacce poi concretizzatesi, non viene ritenuta credibile dal giudice. Ciò va oltre le mie capacità di comprensione», ha concluso Ambrosetti.

Oltre al procedimento penale a carico di Mandrinati per omicidio e tentatao omicidio, per i quali si trova in carcere, è in cprso anche il processo che lo vede imputato a Varese per il reato di “atti persecutori“.