Grazie alla vendita delle uova di pasqua, AIL dona tre nuove camere sterili all’oncoematologia dell’ospedale di Busto

Una donazione cospicua che permetterà di completare i requisiti per ottenere l’autorizzazione regionale a effettuare i trapianti allogenici.

Questa mattina, nell’ufficio della direttrice dell’Asst Valle Olona Daniela Bianchi, il Presidente di Ail Varese Como Adv Cristiano Topi ha simbolicamente consegnato l’assegno da 700.000 euro da investire nella struttura di oncoematologia dell’ospedale di Busto Arsizio diretta dalla dottoressa Elisabetta Todisco.

Il generoso regalo consentirà di realizzare tre ulteriori camere sterili ( oltre alle due già operative) che troveranno collocazione al secondo piano della palazzina Shapira, dedicata alla cure oncoematologiche: « Si tratta di un’area particolare, dotata di filtri di ingresso che abbattono le possibilità di introdurre agenti patogeni, pericolosi per i pazienti così fragili – ha spiegato la primaria – i degenti non entrano a contatto con i visitatori, che possono vedere solo attraverso una finestra chiusa ermeticamente mentre comunicano con l’interfono».

I lavori per realizzare i nuovi ambienti dovrebbero partire entro un paio di mesi e durare altri sei così da arrivare a gennaio 2026 ad avere una capacità in linea con le direttive regionali. Se verrà autorizzata, la struttura della dottoressa Todisco permetterà ai malati leucemici di avere cure di alta complessità vicino a casa e il centro sarebbe di riferimento per il territorio più ampio di Ats Insubria.

Attualmente, l’equipe della dottoressa Todisco effettua una cinquantina di nuove diagnosi di leucemia acuta: la terapia prevede la chemioterapia e, in caso, il trapianto di cellule che, attualmente, è solo autologo.

Per il reparto, il sostegno di Ail è fondamentale, non solo con donazioni ma anche per la presenza di volontari in reparto, nel day hospital ma anche come servizio trasporto.

L’associazione raccoglie fondi sul territorio: tra le iniziative più conosciute, la vendita delle uova di pasquale che avverrà nei giorni 4, 5 e 6 aprile in 45 piazze del territorio e negli ospedali: « Poter contare su centri territorialmente vicini che offrono terapia avanzate importante come questo dell’ospedale di Busto Arsizio è importante» ha commentato il presidente di All Varese Como Ada Cristiano Topi.

Lo scorso febbraio era stata inaugurata la rinnovata area del Day Hospital che quotidianamente accoglie i pazienti per la terapia. Anche in quel caso la generosità di associazioni e cittadini avevano garantito il risultato.