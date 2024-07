Olimpiadi: Martinenghi in semifinale senza forzare con il quarto tempo

Nicolò Martinenghi avanza nei “suoi” 100 rana alle Olimpiadi di Parigi. Il due volte medaglia di bronzo a Tokyo è terzo nella propria batteria e guadagna senza particolari problemi la semifinale, toccando in 59.39 che è il quarto tempo complessivo delle serie di qualificazione.

Meglio del campione di Azzate hanno fatto (nella stessa batteria) il britannico Adam Peaty in 59.18 e il kazako Ilya Shymanovich in 59.25; l’olandese Arno Kamminga ha segnato lo stesso tempo di Martinenghi ed entrambi hanno fatto meglio sia di Nik Fink sia di Hayiang Qin. Bene invece l’olandese Caspar Corbeau in 59.04 nella terza batteria in cui è stato quinto l’altro azzurro Ludovico Viberti. Questa sera – sabato 28 – le semifinali a cui sono ammessi entrambi i ranisti dell’Italia: si comincia poco dopo le 21.10.

«Ero molto pesante in acqua e non me lo aspettavo perché in riscaldamento stavo bene – ha detto Tete ai microfoni Rai – I tempi però sono simili per tutti e quindi va bene così: io ho avuto la fortuna di avere Peaty di fianco come riferimento ed è stato utile. Io alla mattina faccio un po’ fatica a trovare il ritmo quindi bene per il risultato. Sono contento anche che siamo passati entrambi: stasera sarà una bella lotta».

CANOTTAGGIO: CARUCCI COSTRETTO AI RECUPERI

Dovrà invece mettere in calendario una gara in più di quanto auspicato Nicolò Carucci. Il canottiere milanese tesserato per Gavirate è quarto nella batterie del doppio senior insieme ad Alessio Sartori, barca che è stata composta solo nelle ultime settimane. I due giovani azzurri hanno provato a centrare une delle prime tre posizioni che garantivano la semifinale ma negli ultimi 500 metri hanno patito il sorpasso della Croazia e a quel punto si sono “rialzati” finendo lontani dalle altre barche.

SOLLAZZO 17° NELLA CARABINA A SQUADRE

Inizia con un diciassettesimo posto in qualificazione l’Olimpiade del giovane Danilo Dennis Sollazzo, 21enne tiratore di Casorate Sempione. Sollazzo ha partecipato insieme a Barbara Gambaro alla gara a squadre della carabina da 10 metri ma i due azzurri sono rimasti fuori dalla fase a eliminazione diretta ottenendo 625,4 punti. Domani – domenica – il carabiniere varesotto torna in pedana per le qualificazioni della gara individuale nella quale ha speranza di fare bene.