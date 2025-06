Dalla terra rossa di Varese a quella del Roland Garros: è nata la stella di Lilli Tagger

Sul pennone più alto del Roland Garros sventola una bandiera biancorossa. È quella dell’Austria ma i colori sono gli stessi di Varese, e l’assonanza non è sottolineata per caso. C’è infatti anche un po’ della Città Giardino nel trionfo della 17enne Lilli Tagger, vincitrice del torneo juniores femminile sulla terra rossa di Parigi.

Tagger, classe 2008 e nata a Lienz, ha completato la preparazione per il Roland Garros proprio a Varese, sui rinati campi di Biumo Inferiore dove ha preso casa l’accademia voluta da Francesca Schiavone. La giovanissima austriaca è la prima tennista allevata dalla “Leonessa” a vincere uno slam, replicando quanto fatto da Schiavone a livello assoluto nel 2010.

La giovane Lilli tra l’altro sfodera un rovescio a una mano che era un colpo tipico di Schiavone, la quale è partita nei giorni scorsi da Varese insieme ad altri membri del suo staff per seguire di persona Tagger, anche dal “box” dedicato al team della giocatrice. In finale l’austriaca – che non ha perso neppure un set in tutto il torneo e che ha come coach Lorenzo Frigerio – si è sbarazzata per 6-2 6-0 della britannica Hannah Klugman dominando il match.

Il risultato colto da Tagger a Parigi è quindi significativo per la nuova realtà – Schiavone Team Lab – che ha ereditato lo storico impianto che si trova nei pressi del palaghiaccio e dell’ippodromo e che sta rinascendo in questi anni, grazie all’accordo tra la società della campionessa milanese e il Comune, proprietario dell’area. Sono diversi i giovani talenti che stanno lavorando a Varese: Tagger è probabilmente l’atleta più rilevante in questo momento e lo ha confermato a Parigi, ma la scommessa di Schiavone e del suo staff è proprio quella di creare qui giocatori e giocatrici in grado di arrivare tra i professionisti.