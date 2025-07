La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York a settembre. Lo ha annunciato via social il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. «Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Farò l’annuncio formale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre», ha scritto il capo di Stato francese su X e Instagram.

E sempre sul social X a stretto giro di posta è il segretario di stato Usa e rispondere all’Eliseo: «Gli Stati Uniti respingono fermamente il piano del presidente francese Emmanuel Macron di riconoscere uno Stato palestinese all’Assemblea generale delle Nazioni Unite», afferma Marco Rubio.

«Questa decisione sconsiderata non fa che alimentare la propaganda di Hamas e ostacola la pace. E’ uno schiaffo in faccia alle vittime del 7 ottobre», aggiunge il segretario di Stato americano su X.

L’Arabia Saudita ha accolto con favore la decisione “storica” del presidente francese Emmanuel Macron di riconoscere lo Stato di Palestina e ha invitato gli altri paesi ad adottare “analoghe misure positive”. «Il Regno accoglie con favore questa decisione storica, che riafferma il consenso della comunità internazionale sul diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e sulla creazione di uno Stato indipendente sui confini del 1967», ha dichiarato il ministero degli Esteri Saudita in una nota.