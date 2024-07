Olimpiadi 2024: gli orari e i risultati dei nostri campioni

Parigi a cinque cerchi: da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto la capitale francese – e altre località d’Oltralpe – ospitano i Giochi Olimpici ai quali partecipa anche un nutrito contingente di 22 atleti varesotti, altomilanesi e del VCO, per nascita o adozione.

In questo articolo in costante aggiornamento trovate i loro nomi, le specialità in cui gareggiano (tra parentesi), data e ora dell’appuntamento successivo.

Per alcuni di loro, le gare saranno definite nel dettaglio nel corso della manifestazione (es: le staffette o le gare ciclistiche).

Al termine delle singole gare, inseriremo i risultati colti da ciascuno. VareseNews non è responsabile di eventuali variazioni d’orario: quelli indicati sono ricavati dal sito ufficiale delle Olimpiadi.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: venerdì 26 luglio

ATLETICA LEGGERA

Pietro ARESE

(1.500 m) Batteria: venerdì 2/8, ore 11,05

Giovanna EPIS

(Maratona) Finale: domenica 11/8, ore 9

Virginia TROIANI

(4×400) Batteria: venerdì 9/8, ore 10,40

CANOA

Carlo TACCHINI

(C2 500 m) Batteria: martedì 6/8, ore 10,30

CANOTTAGGIO

Nicolò CARUCCI

(Doppio) Batteria: sabato 27/7, ore 11,40

Alice CODATO e Linda DE FILIPPIS

(Otto) Batteria: lunedì 29/7, ore 12,10

Giovanni CODATO

(Due senza) Batteria: domenica 28/7, ore 11,10

Nicholas KOHL

(Quattro senza) Batteria: domenica 28/7, ore 12,50

Gabriel SOARES

(Doppio PL) Batteria: domenica 28/7, ore 12,10

Davide VERITÀ

(Otto) Batteria: lunedì 29/7, ore 11,50

CICLISMO

Martina ALZINI

(Inseguimento a squadre) Qualificazioni: mercoledì 7/8, ore 12,45

Filippo GANNA

(Crono indiv.) Finale: sabato 27/7, ore 16,30

(Inseguimento su pista) Da definire

Elisa LONGO BORGHINI

(Crono indiv.) Finale: sabato 27/7, ore 14,30

GINNASTICA ARTISTICA

Elia BARTOLINI

(concorso a squadre) Qualificazione: sabato 27/7, ore 20

NUOTO

Nicolò MARTINENGHI

(100 rana) Batteria: sabato 27/7, ore 11,39

NUOTO ARTISTICO

Susanna PEDOTTI

(Gara a squadre) Routine tecnica: lunedì 5/8, ore 19,30

PALLANUOTO

Tommaso GIANAZZA

(Torneo a squadre) Italia-Usa: domenica 28/7, ore 15

PALLAVOLO

Caterina BOSETTI

(Torneo a squadre) Italia-Rep. Dominicana: domenica 28/7, ore 9

TIRO A SEGNO

Riccardo MAZZETTI

(Pistola 25 m) Qualificazione: domenica 4/8, ore 9

Danilo Dennis SOLLAZZO

(Carabina 10 m squadre mista) Qualificazione: sabato 27/7, ore 9

(Carabina 10 m individuale) Qualificazione: domenica 28/7, ore 11,15

(Carabina 50 m tre posizioni) Qualificazione: mercoledì 31/7, ore 9

TRIATHLON

Alice BETTO

(Individuale) Finale: mercoledì 31/7, ore 8