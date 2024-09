Uno spettacolare Simone Barlaam porta un altro oro alla Polha Varese

Un’altra bellissima vittoria di Simone Barlaam (nella foto) nei 100 farfalla cat. S9. Questa sera l’atleta paralimpico della Polha Varese ha vinto una nuova medaglia d’oro, battendo i due nuotatori australiani Timothy Hodge e Lewis Bishop in 57”99 e fissando anche il nuovo record europeo.

In splendida forma Barlaam ha conquistato così la terza medaglia – e il secondo oro – in questa edizione della Paralimpiadi. La prima medaglia il 29 agosto, quando ha vinto l’argento arrivando secondo nella finale dei 400 stile libero. Tre giorni dopo la medaglia d’oro nei 50 stile libero S9, e questa sera il secondo oro che arricchisce in modo significativo il medagliere dell’associazione sportiva varesina. (foto di Roberto Bof)

Grande soddisfazione per la Polha Varese anche dalla medaglia di bronzo di Alberto Amodeo, vinta in serata nei 100 stile libero S8.

Paralimpiadi che stanno dando grandissime emozioni al team azzurro del nuoto: con quella di Barlaam di questa sera l’Italia ha già vinto 13 medaglie d’oro in vasca.

Medaglia sfiorata invece per il luinese Federico Morlacchi che nella stessa gara di Barlaam oggi è arrivato quarto.

Alberto Amodeo