Omicidio Rezzonico: fermo convalidato per il figlio, in carcere a Varese

Ammanuel Francesco Rezzonico resterà in carcere a Varese in regime di custodia cautelare. Lo ha deciso questa mattina il giudice per l’udienza preliminare di Varese Marcello Buffa dopo l’udienza di mercoledì nella quale si era riservato circa la misura da prendere e la convalida del fermo, parimenti avvenuta.

La misura cautelare in carcere era scontata alla luce della pericolosità del sospettato e dal concreto pericolo di fuga per il 24enne residente a Lugano e con trascorsi con la giustizia legati all’area anarchico insurrezionalista (che nulla ha a che fare con quanto avvenuto).

Resta aperto e ancora da ricostruire, sempre che sia possibile farlo, il movente su cui sta lavorando lo stesso Sostituto procuratore della repubblica Carlo Parodi, anch’egli sulla strada proposta mercoledì dal difensore del fermato Eugenio Losco cioè la necessità di un approfondimento tecnico in merito alla condizione psichica di Ammanuel Rezzonico al momento dei fatti.

Sul punto sarà importante anche vagliare l’esito degli esami tossicologici eseguiti nell’immediatezza dell’omicidio avvenuto domenica intorno alle 19 a Luino quando una sola coltellata al cuore ha ucciso Boris Rezzonico, assicuratore libanese di 57 anni e padre di Ammanuel, suo figlio adottivo; il giovane presto verrà trasferito dai Miogni al carcere milanese di San Vittore dove sono presenti strutture detentive ritenute più idonee alla sua condizione. Sul corpo della vittima la Procura ha confermato di aver disposto l’autopsia di cui si attendono gli esiti.