Jannik Sinner batte Djokovic e va in finale al Roland Garros contro Alcaraz

Un concretissimo Jannik Sinner giocherà domenica (8 giugno) la sua quarta finale in un torneo del Grande Slam di tennis, la prima sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi dopo le tre – tutte vinte – sul cemento di Melbourne (due successi) e New York (uno).

Il numero uno al mondo (foto Roland Garros) si è guadagnato la sfida allo spagnolo Carlos Alcaraz battendo per tre set a zero il serbo Novak Djokovic, espertissimo campione che in carriera ha vinto ben 24 slam, tre dei quali a Parigi. La partita però è stata molto equilibrata e in più di un’occasione Djokovic è stato vicino a strappare almeno un set all’azzurro che ha chiuso con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. E che non ha ancora perso un set in tutto il torneo.

Sinner è il primo italiano a raggiungere una finale del Roland Garros da 49 anni a questa parte: era il 1976 quando Adriano Panatta giocò e vinse il match per il titolo contro l’americano Solomon. Quello fu l’unico slam azzurro maschile dell’era open prima dell’avvento del 23enne di Sesto Pusteria.

In finale è mancato di un soffio il derby tutto italiano visto che Alcaraz – il favorito per domenica visto che è considerato il miglior giocatore al mondo su terra rossa e che ha appena battuto Sinner a Roma – ha sconfitto Lorenzo Musetti, costretto al ritiro a inizio quarto set per un problema muscolare alla gamba. Il toscano aveva vinto un bellissimo primo set 6-4 e ceduto al tie-break il secondo parziale prima di crollare nel terzo set (6-0) e lasciare il torneo. Musetti salirà comunque al sesto posto del ranking mondiale, la miglior posizione della sua ancor giovane carriera.