Un weekend nel Varesotto in compagnia dei temporali

«Graduale cedimento della pressione atmosferica con il promontorio anticiclonico che si sposta verso il Mediterraneo orientale e i Balcani. Le correnti in quota si dispongono da SW e portano aria più umida verso la regione Padano-Alpina. Nel fine settimana aumentano la probabilità di rovesci e temporali. Caldo estivo».

Rieccoci: ancora temporali in agguato sui cieli della provincia di Varese secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino per l’ultimo fine settimana di luglio.

Dunque le previsioni. Per venerdì nuvolosità irregolare in mattinata, poi soleggiato. Cumuli nel pomeriggio e nella notte con qualche rovescio o temporale più probabile tra Verbano, Lario e Valtellina. Temperature senza variazioni.

Sabato passaggi nuvolosi nella notte e nelle prime ore del mattino con rovesci e temporali sulla fascia prealpina, poi soleggiato e asciutto. Cumuli nel pomeriggio e in serata con qualche rovescio o temporale più probabile in montagna. Temperature in lieve aumento.

Domenica soleggiato al mattino. Molti cumuli nel pomeriggio e possibilità di rovesci e temporali. Temperature senza variazioni o in lieve aumento.

La tendenza per inizio settimana: lunedì 29 Luglio: generalmente soleggiato. Cumuli nel pomeriggio. Asciutto o rari piovaschi in montagna. Temperature in lieve aumento. Martedì 30: soleggiato al mattino, cumuli nel pomeriggio con rischio rovesci e temporali.