Addio a Carlo Regarbagnati, anima del presepe di Biumo Inferiore a Varese

Si è spento improvvisamente Carlo Regarbagnati, figura molto conosciuta nel rione di Biumo Inferiore, a Varese. A darne il triste annuncio sono la moglie Donatella, il figlio Andrea con Silvia, la sorella Graziella, il nipote Samuele e i parenti tutti, che si stringono nel dolore e nella preghiera.

Carlo Regarbagnati, 64 anni, era noto e stimato nel rione per il suo impegno nell’oratorio di Biumo Inferiore: dalle attività giovanili a quelle sportive, era una figura di riferimento per la comunità. In particolare, era noto come organizzatore del presepe davanti alla chiesa della Madonnina in prato di Biumo Inferiore, un’iniziativa portata avanti con passione insieme a un gruppo di volontari.

Le sagome in legno, curate con dedizione, erano diventate simbolo di partecipazione e comunità, ma spesso erano oggetti di furti: tant’è che più volte, in passato, aveva segnalato a VareseNews gli episodi di furto o danneggiamento delle statue, senza mai arrendersi: con determinazione, aveva sempre ricostruito e riportato in vita quel presepe tanto caro al quartiere.

I funerali si terranno mercoledì 16 luglio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Biumo Inferiore. Al termine della liturgia funebre, il caro Carlo sarà accompagnato al cimitero di Viggiù. La salma riposa presso la Casa funeraria Morelli, in viale Valganna 128 a Varese. La struttura sarà aperta per le visite dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00.