Nuovi alberi, eventi e visite guidate: firmato il “Patto di Quartiere” di Giubiano

Con l’accordo firmato questa sera – lunedì 14 luglio – a Giubiano arrivano a quattro i patti di quartiere sottoscritti tra l’amministrazione e i consigli rionali in queste settimane, dopo quello con il quartiere 7 (zona Belforte), il quartiere 3 (Bobbiate e Schiranna) e il quartiere 4 (Casbeno).

Il documento è stato presentato questa sera nella scuola “Parini” con il sindaco Davide Galimberti, il consigliere Giacomo Fisco e i referenti del Consiglio di quartiere di Giubiano tra cui la coordinatrice Nadia Tortoreto. I patti di quartiere che stanno caratterizzando l’estate 2025 sono accordi che l’amministrazione sta stringendo con i consigli rionali e che contengono una serie di interventi e progetti che i cittadini hanno individuato e sottoposto al Comune. In totale sono 600 mila euro le risorse totali destinate a tutti i patti di quartiere che consentiranno di mettere in atto tutte le opere contenute negli accordi rionali.

«Il quartiere di Giubiano è al centro di tanti interventi questa estate – ha detto il sindaco Davide Galimberti – dall’asfaltatura di importanti strade come via Carnia, San Michele del Carso e Guicciardini. Viabilità importante anche perché a servizio di scuole e ospedali. Con questo patto firmato questa sera andiamo così ad aggiungere ancora più iniziative ed opere per questo quartiere che sta vivendo un grandissimo cambiamento anche dopo l’intervento di Largo Flaiano».



«L’estate dei quartieri varesini prosegue con la firma a Giubiano – le parole del consigliere Fisco – con i 600 mila euro messi a disposizione per i rioni andiamo a realizzare una serie di opere e progetti individuati direttamente dai cittadini».

Per quanto riguarda le opere contenute nell’accordo con il quartiere è prevista una grande piantumazione di nuovi alberi, circa 200, a Giubiano e nel comparto dell’ospedale. Inoltre il parco della Guaralda sarà protagonista della manutenzione dei giochi per bambini e della realizzazione di una nuova area cani nel prato vicino al bosco. A Villa Augusta invece il Consiglio di quartiere ha proposto la realizzazione di un grande evento dedicato al tema florovivaista con il coinvolgimento delle attività del territorio. Sempre per valorizzare l’ambiente del rione verranno realizzate anche visite guidate di carattere culturale e paesaggistico, con guide turistiche abilitate. Attenzione poi anche al vicino Parco Cintura Verde Sud con il potenziamento della segnaletica.

«Abbiamo voluto concentrarci molto sul tema ambientale – ha spiegato la referente del Consiglio di quartiere Nadia Tortoreto – infatti uno degli interventi più grandi che sono stati inseriti nell’accordo che abbiamo firmato è la piantumazione di circa 200 nuovi alberi a Giubiano. Insieme alla valorizzazione di Villa Augusta insomma verranno messe in campo diverse iniziative per una maggiore qualità della vita e dell’ambiente nel rione. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione per tutto quello che stanno facendo per i cittadini e per la grande capacità di ascolto, qualità rara in questo periodo».