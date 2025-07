Varese, nasce a Belforte il primo “patto di quartiere” con il Comune: tra i primi frutti una nuova bancarella

Una bancarella di frutta, verdura uova e formaggi a disposizione del quartiere varesino di Belforte. È il risultato ottenuto dal confronto diretto tra comitato di quartiere 7 e Comune di Varese, da cui è scaturito il primo “patto di quartiere”, un’intesa firmata dal sindaco Davide Galimberti e dalla coordinatrice del consiglio Sabrina Cosma. Altri verranno firmati successivamente.

Ma cosa sono i patti rionali?

“È un approccio diverso che offre strumenti ulteriori- spiega Giacomo Fisco delegato ai consigli di quartiere – Questi organi territoriali individuano le esigenze della popolazione residente e presentano alcune proposte che l’amministrazione comunale valuta, in base ai fondi a disposizione e al contesto generale. Il dialogo tra le parte confluisce così in un patto dove il Comune si impegna a effettuare gli interventi entro il 2026. Questo è il miglior approccio per lavorare insieme e mixare il discorso globale con le richieste particolari”.

In totale, i fondi destinati a questo capitolo di spesa ammontano ad oltre 600 mila euro. Soldi che si aggiungono al grande piano di manutenzioni di 7 milioni di euro già partito in città nei giorni scorsi.

La firma dell’accordo nel quartiere di Belforte e Mentasti è avvenuta sotto una pioggia battente al nuovo punto vendita di frutta e verdura in piazzale Redaelli: “ un risultato importante per la popolazione residente – ha commentato la vicesindaca Ivana Perusin – è un quartiere densamente popolato e questo è un segnale preciso di vicinanza alla comunità”.

Molto soddisfatta si dice la coordinatrice del Consiglio di quartiere 7 Sabrina Cosma : “ Non è stato semplicissimo aprire la bancarella e ringrazio la vicesindaca per l’impegno. È un punto vendita apprezzato e che accresce l’offerta di Viale Belforte, che è un po’ il cuore del nostro quartiere ancora privo di una vera piazza. Avremmo voluto anche delle panchine lungo il viale alberato ma, al momento, non ci sono state concesse”.

Il punto vendita ha ottenuto la concessione fino a fine anno ma è rinnovabile, come si augurano la coordinatrice insieme alla vice Maria Grazia Bignardi.

“Il cinema in periferia, che inizierà lunedì prossimo, è un altro esempio di questa proficua collaborazione tra i consigli di quartiere e l’amministrazione. – spiega il sindaco Davide Galimberti – il patto che abbiamo firmato oggi è il risultato di un lavoro iniziato a febbraio, in cui i singoli consigli hanno stilato una lista di priorità dei residenti. In base ai singoli documenti, come amministrazione abbiamo concordato delle opere il cui costo non è impegnativo per venire incontro alle aspettative dei residenti. È un modello cooperativo in cui si responsabilizzano i singoli consigli per collaborare a un programma di interventi cuciti sulle esigenze specifiche in un sistema di finanze ridotte”.

Nei prossimi giorni, inizierà a Belforte e Mentasti una serie di interventi e progetti che nei mesi scorsi sono stati individuati grazie al percorso partecipativo. Si andrà da progetti più complessi fino a più piccole manutenzioni. Sono previsti interventi, come ad esempio, la sistemazione dei marciapiedi in viale Belforte e la conseguente eliminazione delle barriere architettoniche. E ancora il posizionamento di dissuasori per una maggiore sicurezza stradale, il potenziamento dell’illuminazione di alcune aree, lavori sui percorsi ciclopedonali e sulla segnaletica orizzontale fino all’installazione di nuovi cestini per i rifiuti.