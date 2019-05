Giovanni Buzzi è il nuovo sindaco di Sesto Calende

“Ringrazio gli elettori, la nostra squadra e tutte le persone che in queste settimane ci hanno supportato e hanno creduto in noi. Sono molto soddisfatto per questo risultato, da domani si ricomincia a lavorare per la città”. Sorriso raggiante per Giovanni Buzzi che da oggi è il nuovo sindaco di Sesto Calende.

Con il 58,56 per cento (3.315) dei voti l’ex vicesindaco e candidato della Lega della Libertà è stato il favorito davanti a Giancarlo Rossi di Insieme per Sesto (26,37 per cento – 1.493 voti) e Fabio Bertinelli (15,07 per cento – 853 voti) di Sesto 2030.

Tra i candidati consiglieri che hanno ottenuto più preferenze, spicca l’ex sindaco Marco Colombo con un’ottima performance, andata ben oltre i 500 consensi (536 preferenze). I votanti hanno favorito Buzzi in tutti i seggi con picchi che hanno raggiunto anche il 70 per cento in alcune aree della città come il centro.