Sesto Calende
Il segno di Paola Ravasio allo Spazio Cesare da Sesto
Linee nere e volumi scultorei definiscono la rassegna grafica organizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Fondazione Sangregorio
Paola Ravasio porta la sua produzione grafica a Sesto Calende, all’interno dello storico Spazio Cesare da Sesto. La rassegna, intitolata Nel segno di Spazio Luce e curata da Lorella Giudici, apre al pubblico dal 21 maggio per offrire uno sguardo sulla mano volitiva di un’artista conosciuta principalmente per le sue sculture in marmo. Qui la carta diventa il luogo dove le tensioni e i volumi prendono corpo attraverso il tratto scuro.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sesto Calende e la Fondazione Sangregorio. Questo percorso espositivo si affianca idealmente a Scrigni di Luce, la personale allestita in contemporanea nell’Atelier di Cocquo. Le opere grafiche presentate in Piazza Mazzini rivendicano una propria autonomia, senza limitarsi alla funzione di bozzetto preparatorio. Sono lavori dove l’artista scava nel buio per far emergere la forza delle forme.
I tratti marcati ricordano sezioni anatomiche o fasci di nervi, elementi tipici della ricerca estetica di Paola Ravasio. Formata a Carrara, la scultrice nata nel 1978 è nota per la capacità di unire blocchi geometrici a elementi organici. Secondo la curatrice, nel lavoro dell’artista si ritrova il «segno di una verità» che abita nei contrasti e nella pura energia vitale della materia. Sotto la luce, i contorni delle figure perdono ogni senso di precarietà.
L’inaugurazione si tiene giovedì 21 maggio alle 18. La mostra resta visitabile fino al 7 giugno. Durante i giorni feriali l’accesso segue gli orari della Biblioteca Comunale, mentre il sabato e i festivi lo spazio resta aperto dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19.