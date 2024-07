Busto Arsizio, scontro tra moto e auto: ferito un 59enne

Un’automobile e una motocicletta si sono scontrati violentemente quest’oggi – sabato 27 luglio – intorno alle ore 14 all’incrocio tra viale delle Rimbembranze e via Giordano Bruno a Busto Arsizio. Ad avere la peggio nell’incidente un uomo nato nel 1965, trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino in ambulanza dopo essere stato soccorso in condizioni gravi.

Oltre al motociclista – che era in sella a un veicolo di marca Kymco – anche il conducente dell’auto (una Citroen) ha riportato alcune ferite per le quali è stato portato all’ospedale di Gallarate. Secondo le prime informazioni alla base dello scontro ci sarebbe un errore di uno dei due mezzi che avrebbe attraversato l’incrocio senza rispettare le indicazioni del semaforo che governa il traffico.

Sul posto, oltre ad ambulanze e automediche del 118, sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio che si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire l’accaduto e per gestire il traffico stradale.