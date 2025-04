La Uyba prende forma a suon di conferme

Inizia a prendere ufficialmente forma la versione 2025-26 della Uyba Volley Busto Arsizio. La squadra del presidente Giuseppe Pirola è stata autrice di un’ottima stagione con il 6° posto in Serie A1, pur con un tocco di amaro finale per via della mancata qualificazione alle coppe europee. Ed è pronta a rimettersi in gioco per quella che sarà la 19a stagione consecutiva nel massimo campionato italiano.

Per il momento la Eurotek ha annunciato quattro rinnovi, tutti rilevanti a partire da quello di Rebecca Piva. La schiacciatrice bolognese, che il 1° maggio compirà 24 anni, è stata la principale bocca da fuoco biancorossa nell’ultima stagione con 343 punti in 25 partite: la sua conferma ne fa una bandiera – terzo anno a Busto – e assicura a coach Enrico Barbolini una giocatrice di primissimo piano.

A coronare la stagione di Piva (16a in A1 nella classifica punti/set individuale, 20 aces, 33 muri, 36,8% in attacco) anche la chiamata ai primi collegiali azzurri di Julio Velasco: la concorrenza azzurra nel ruolo è forte ma, anche per la Uyba, è motivo di soddisfazione vedere il nome di Rebecca nel giro della nazionale.

Accanto a Piva ci saranno senza dubbio altri tre punti di forza della passata stagione: la palleggiatrice Jennifer Boldini (QUI l’articolo su di lei), la centrale Silke Van Avermaet, e il libero Federica Pelloni. La 25enne nazionale belga era all’esordio nella A1 italiana ed è stata autrice di un campionato senza dubbio positivo. Le cifre parlano di quasi 200 punti (196) con il 48,6% offensivo e 36 muri vincenti. Nel prossimo campionato Van Avermaet perderà il proprio alter ego Benedetta Sartori (diretta a Milano nonostante avesse un altro anno di contratto); l’altra centrale però potrebbe essere la bolzanina Katja Eckl, fresca di scudetto con l’Imoco Conegliano e pronta per un’esperienza che le conceda maggiore spazio rispetto alla corazzata veneta.

Anche Pelloni è considerata un prospetto importante in una realtà come Busto Arsizio: la modenese è giovane (22 anni), ha superato a pieni voti il primo anno in Serie A1 e ha mostrato margini di crescita rilevanti in un ruolo delicato quale è quello del libero. Insieme a lei, con la maglia di colore diverso, potrebbe esserci Francesca Parlangeli attualmente in A2 a Cremona.

Per il resto la UYBA sembra intenzionata a consolidare il proprio nucleo con Josephine Obossa resterà nel ruolo di opposto. In regia il backup di Boldini dovrebbe essere la giapponese Nanami Seki, come Eckl proveniente da Conegliano. E alle spalle di Obossa i tifosi stanno sperando in un gradito ritorno, quello di Valentina Diouf, oggi 32enne ma già biancorossa per tre stagioni (2014-15 e 2016-18). L’opposto nata a Milano da allora è quasi sempre stata all’estero ma gradirebbe una nuova esperienza a Busto Arsizio. Un po’ come Alessia Gennari che è volata negli USA e ha vinto (con la franchigia di Austin, Texas) lo storico primo titolo della lega professionistica americana, la LOVB. Su di lei qualche voce si è rincorsa, vedremo se si trasformerà in realtà.