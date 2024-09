Corgeno, 1.600 atleti ai remi per i Campionati Italiani di società

Nuova “scorpacciata” di canottaggio a Corgeno di Vergiate dove i recenti campionati italiani di canottaggio a sedile fisso hanno lasciato spazio a un’altra grande manifestazione tricolore. Tra venerdì 20 e domenica 22 si disputano infatti i Campionati Italiani di Società oltre al Trofeo delle Regioni e a un meeting nazionale giovanile, tutti eventi dedicati questa volta al “sedile scorrevole”, ovvero il canottaggio olimpico.

Sulle rive del lago di Comabbio ci saranno numeri importanti: sono infatti previsti quasi 1.600 atleti (gli iscritti sono 1.587) di 101 società provenienti da tutta Italia per un totale di 1.124 equipaggi. Nei tre giorni quindi la Canottieri Corgeno del presidente Giovanni Marchettini dovrà coordinare una vera e propria maratona fatta di regate continue sulla canonica distanza dei 2000 metri. In palio ci sono 31 titoli italiani suddivisi in Under 18 ed Over 17, insieme alle 93 medaglie dei tre gradi. A queste si aggiungono quelle del Meeting Giovanile e del Trofeo delle Regioni dove la Lombardia, regione ospitante, parte da favorita dopo la vittoria di tutte le classifiche nel 2023.

Al di là dell’aspetto agonistico e di quello legato al turismo sportivo (la manifestazione è sostenuta anche dalla Varese Sport Commission e, quindi, dalla Camera di Commercio), l’evento remiero ha una dedica speciale per l’ambiente. Nessin mezzo motorizzato potrà infatti sostare in riva al lago mentre il parco sarà dedicato esclusivamente alle imbarcazioni. Grande attenzione anche all’inclusione: sabato durante la pausa pranzo ci sarà la “half-time exhibition” riservata agli iscritti al progetto FIC Sport Terapia Integrata. Un canottaggio per tutti, che coinvolge persone che hanno sofferto di pregresse patologie oncologiche. I partecipanti si troveranno immersi nella comunità remiera, condividendo spazi e atmosfera, in un contesto agonistico di alto profilo.

Il programma parte a mezzogiorno di venerdì quando prenderanno il via le regate con il primo blocco di finali del Meeting Nazionale Giovanile. Sabato a partire dalle 9 le qualificazioni dei Campionati di Società e, a seguire, il secondo blocco di finali del meeting giovanile. Domenica tutte le finalissime tricolori, oltre a quelle del Trofeo delle Regioni.