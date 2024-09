Una giornata di cultura a Morazzone, visite guidate e un concerto nella chiesa di Sant’Ambrogio

Domenica 22 settembre Amadeus in collaborazione con il FAI e la Parrocchia di S.Ambrogio, presenta una giornata dedicata in cui sarà possibile visitare la storica Casa Macchi, la Chiesa e l’oratorio di S.Ambrogio. Ecco come prenotarsi

Domenica 22 settembre Amadeus in collaborazione con il FAI, fondo per l’ambiente italiano, e la Parrocchia di S.Ambrogio, presenta una giornata dedicata alla cultura artistica e storica, dove sarà possibile in un’unica soluzione visitare la storica Casa Macchi, la Chiesa e l’oratorio di S.Ambrogio con il prezioso affresco e assistere al concerto conclusivo della giornata con oltre 60 elementi tra coro e orchestra e musiche di A.Vivaldi, previsto per le ore 18 nella medesima chiesa.

Casa Macchi: la durata della visita è di circa 1h comprensiva di un video introduttivo e la visita autonoma del sito. Sono previsiti diversi orari di visita a partire dalle ore 16.

Oratorio e Chiesa di S.Ambrogio: è prevista la visita guidata del complesso che include anche il prezioso affresco del Morazzone. Sono previsti diversi orari di visita a partire dalla ore 17.

Concerto Barocco Veneziano alle ore 18: il Coro Sinfonico e Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal M°Marco Raimondi saranno protagonisti del primo evento della Stagione Itinerari Musicali 24/25: “Barocco Veneziano”, un concerto con il meglio della musica di Antonio Vivaldi tra cui il Credo RV591 e RV592 e alcuni suoi concerti che riflettono la maestria dell’autore veneziano nella composizione musicale barocca e la sua abilità nel creare opere di grande bellezza e spiritualità.

A questo link, fino al 21 settembre, sarà possibile iscriversi alla giornata includendo la visita a Casa Macchi, la visita guidata alla Chiesa di S.Ambrogio e il concerto.

Nel caso si voglia assistere solo al Concerto è possibile comunque effettuare la prenotazione fino a sei ore prima del concerto