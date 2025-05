Aspettando Agreenfest: un viaggio lungo la Via Francisca tra storia, natura e incontri

Durante la serata interverranno Ferruccio Maruca, definito il “Papà della Via Francisca” per il suo ruolo determinante nella riscoperta e valorizzazione di questo antico itinerario, e i coniugi Matteo Campi e Francesca Baroffio, esperti di cammini e compaesani

Venerdì 23 maggio 2025 l’Oratorio di Morosolo ospiterà una serata dedicata alla scoperta di uno dei percorsi più suggestivi del nostro territorio: la Via Francisca del Lucomagno, un cammino che collega la Svizzera all’Italia partendo dal Lago di Costanza e giungendo fino a Pavia.

L’appuntamento, organizzato e promosso dalla Pro Loco di Casciago con il patrocinio del Comune di Casciago, si inserisce nel calendario delle iniziative “Aspettando Agreenfest”, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere la storia e le curiosità di questo tracciato che attraversa paesaggi mozzafiato e borghi di straordinaria rilevanza culturale.

La Via Francisca si sviluppa per 135 chilometri sul territorio italiano, toccando luoghi di notevole interesse come Lavena Ponte Tresa, il Sacro Monte di Varese, Castiglione Olona e Castelseprio, riconosciuti come patrimoni UNESCO. Il percorso alterna tappe immerse nella natura a incontri con la cultura locale, offrendo un’esperienza autentica e profonda ai pellegrini e agli escursionisti che lo attraversano.

Durante la serata interverranno il dottor Ferruccio Maruca, definito il “Papà della Via Francisca” per il suo ruolo determinante nella riscoperta e valorizzazione di questo antico itinerario, e i coniugi Matteo Campi e Francesca Baroffio, esperti di cammini e compaesani, che condivideranno le loro esperienze personali vissute lungo il tragitto.

L’incontro si terrà alle ore 20.45 presso l’Oratorio di Morosolo e sarà seguito da un momento conviviale. Al termine, infatti, i partecipanti potranno gustare un semplice ristoro a base di prodotti locali, occasione perfetta per proseguire il dialogo e lo scambio di idee in un clima di autentica convivialità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Pro Loco di Casciago all’indirizzo www.prolococasciago.it, o contattare l’associazione all’indirizzo email info@prolococasciago.it o sui social (Facebook e Instagram)