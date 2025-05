Festa delle Api a Lissago: un pomeriggio tra natura, gioco e sostenibilità

Il 17 maggio alle ore 16.00, il giardino della scuola dell’infanzia A.M. e G.B. Dall’Aglio ospiterà un evento aperto a tutti per scoprire il mondo delle api e sostenere l’educazione ambientale

Un’occasione per imparare, giocare e sostenere la comunità. Venerdì 17 maggio 2025, a partire dalle ore 16.00, il giardino della scuola dell’infanzia A.M. e G.B. Dall’Aglio di Lissago (via San Carlo 4, Varese) si trasformerà in un vivace spazio educativo e ludico in occasione della Festa delle Api, un evento aperto a tutti e rivolto a famiglie, bambini e appassionati di natura.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza delle api per l’ecosistema e per la sopravvivenza stessa del nostro pianeta. L’intero ricavato delle offerte libere e consapevoli raccolte durante la giornata sarà devoluto a sostegno della scuola materna.

Un programma tra conoscenza, creatività e divertimento

Il pomeriggio si aprirà con una speciale lezione sulle api, tenuta da Marino Besozzi, apicoltore locale, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della straordinaria organizzazione di questi insetti, delle loro abitudini e del ruolo essenziale che svolgono nella salvaguardia della biodiversità.

A seguire, spazio alla creatività con un laboratorio per la costruzione di insetti utilizzando cartoncini colorati e materiali di recupero. Un’attività pensata per stimolare la fantasia dei più piccoli e riflettere sull’importanza del riuso e della sostenibilità.

Il momento clou della giornata sarà l’inaugurazione del bug hotel e del giardino dei fiori, simbolo concreto di un impegno verso la tutela dell’ambiente e della biodiversità locale. L’iniziativa si inserisce, infatti, all’interno del più ampio progetto educativo Greenschool, che promuove comportamenti e azioni responsabili a favore della natura.

Per tutta la durata della festa, saranno inoltre a disposizione dei partecipanti giochi di legno tradizionali, perfetti per intrattenere i bambini e favorire la socializzazione in un contesto naturale e accogliente.

Un evento per tutta la comunità

La Festa delle Api rappresenta non solo un’occasione di svago e apprendimento, ma anche un gesto di solidarietà. Le offerte raccolte (l’evento è a contributo libero e consapevole) contribuiranno infatti a sostenere le attività della scuola dell’infanzia A.M. e G.B. Dall’Aglio di Lissago.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Per prenotazioni e informazioni è possibile scrivere a: laboratori.lissago@gmail.com.