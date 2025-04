Passeggiata botanica nella Valle del Lanza per conoscere e raccogliere le erbe creare il proprio erbario

Una semplice camminata nel territorio del Parco PLIS Valle del Lanza, per imparare a riconoscere le piante e le erbe spontanee, e per creare infine il proprio Erbario personale.

Fin dall’antichità nel territorio di Varese vi erano attività legate alla coltivazione di erbe medicinali e aromatiche. Lungo questa semplice uscita all’interno del contesto boschivo del Mulino del Trotto, scopriremo le essenze più comuni del nostro territorio, e Antea ci racconterà come riconoscerle, come raccoglierle e come creare il nostro personale Erbario in perfetto stile medievale!

Eh sì, perché l’obiettivo della giornata sarà darvi gli strumenti per creare la propria raccolta di erbe spontanee del territorio.

PROGRAMMA di sabato 24 maggio

Ritrovo: ORE 10:30 presso Mulino del Trotto, Via Molino del Trotto, 22070 Solbiate con Cagno CO. Termine evento ore 15.

Difficoltà: E (facile). Percorso nel bosco alla ricerca delle erbe e piante per creare il nostro Erbario personale.

Equipaggiamento obbligatorio: borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile, pranzo al sacco.

Materiale da portare per la raccolta delle piante/erbe e per la costruzione dell’erbario: tubo per la conservazione dei campioni (del tipo per i progetti artistici/architetti) per chi ce l’ha, cartellette in cartoncino spesse (del tipo porta-documenti), un paio di forbici, guanti da giardino.