Cipta e Pro loco Gorla Minore raccontano il mondo delle api

Venerdì 9 maggio Pro loco e Cipta proietteranno in auditorium a Gorla Minore il documentario di VareseNews “Un anno con le api”, che racconta del ruolo vitale di questi insetti per l’ambiente e la nostra vita. Ingresso libero

Piccole, ma fondamentali. Negli ultimi anni la rilevanza delle api è stata raccontata con sempre maggior frequenza, ma ogni occasione è importante per ribadire quanto questi essere così piccoli rivestano un ruolo vitale per l’ambiente e l’esistenza di tutti noi.

A Gorla Minore venerdì 9 maggio alle 21 ci sarà l’occasione di imparare qualcosa in più su di loro e sul lavoro degli apicoltori e per fermarsi a riflettere su quanto cambiamento climatico, pesticidi, parassiti e nubi tossiche impattino sulla vita di questi insetti.

Il merito è dell’associazione Cipta, impegnata da sempre nella tutela della biodiversità, con battaglie ideologiche, progetti concreti e divulgazione di notizie corrette su questi temi.

Al loro fianco, Pro loco Gorla Minore, anch’essa testimone costante di un’attenzione verso il mondo degli animali e l’ambiente. Ciò che verrà proposto ai gorlesi – di tutte le età- è una serata all’insegna dell’informazione, grazie alla proiezione del documentario “Un anno con le api” e alla presenza di apicoltori e esperti del settore.

“Un anno con le api” e la testimonianza degli esperti

Il docufilm, prodotto da VareseNews e realizzato da Marco Corso, Thomas Massara e Tommaso Guidotti in collaborazione con Federico Tesser dell’azienda Agricola Fonteincantata di Casciago è un racconto divulgativo, ideale per far conoscere la cultura di questi importantissimi animali e il lavoro di chi raccoglie il miele. Ha iniziato ad essere proiettato nelle scuole ed è stato presentato per la prima volta a Materia, la nuova sede di VareseNews a Sant’Alessandro di Castronno, nel maggio del 2024. Fu allora che Carla Castellanza e Nadia Belloni, di Cipta, invitate all’evento, decisero di volerlo proporre anche ai loro concittadini.

Da allora, la macchina organizzativa si è messa in moto e la serata di venerdì 9 maggio unirà la possibilità di approfondire questi temi grazie alla pellicola, con la testimonianza dell’apicoltore Mattia Martelli – residente a Dozza di Romagna – e Giorgio Baracani, presidente di Conapi.

L’ingresso è libero e gratuito e tutti i cittadini, di ogni età, sono invitati a partecipare a questa serata divulgativa nell’Auditorium Peppo Ferri.

“La via delle api” sorgerà a Castronno

Intanto, a Castronno, il progetto della via delle api prosegue. E’ in programma il lancio della “Via delle Api”: un sentiero didattico che dalla stazione di Castronno arriverà allo Spazio Materia, un percorso di poco meno di 3 chilometri lungo una pista ciclopedonale immersa nel bosco. Lungo il percorso saranno posizionati una serie di pannelli informativi, 8 in tutto partendo dalla stazione, con il racconto del ciclo di vita delle api, informazioni sulla produzione del miele, notizie sulla tutela delle api e curiosità di varia natura.