Al Sacro Monte insieme agli Amici di Riccardo Prina

Nuovo appuntamento insieme all’Associazione Amici di Riccardo Prina, in ricordo del giornalista e critico d’arte. Domenica 22 settembre, a partire dalle 10 di mattina si passeggerà, insieme al FAI Varese, lungo i vicoli di Santa Maria del Monte, luogo amato da Riccardo, alla scoperta dei luoghi attorno ai quali 100 anni fa si svolgevano le giornate dei suoi abitanti: angoli sconosciuti o poco noti, un tempo pullulanti di vita grazie alle attività commerciali e alle funzioni pubbliche che vi erano insediate.

Dal teatro della filodrammatica al lattaio, dalla cassetta del medico condotto al forno del panettiere, passando per la scuola e le prigioni, il Borgo, un tempo comune autonomo, offriva ai suoi cittadini ogni tipo di servizio.

Il racconto di chi quei luoghi li ha vissuti e li ricorda animati e in piena attività, i signori Armando e Franco Bianchi, ha permesso all’Associazione di costruire questa passeggiata nel borgo, alla fine della quale si raggiungerà l’Hotel Colonne, dove si potrà gustare una deliziosa merenda o un light lunch!

Per info ed iscrizioni:

varese@delegazionefai.fondoambiente.it

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/1924-una-giornata-a-santa-maria-del-monte-21895-26799/