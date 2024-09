Alla chiesa di San Vito a Somma il concerto “Ave Maria – Donna tra le donne”

Il prossimo sabato, 21 settembre 2024, alle 21, la chiesa di San Vito a Somma Lombardo ospiterà il concerto “Ave Maria – Donna tra le donne”, un viaggio attraverso le preghiere musicali nel tempo. Protagoniste dell’evento saranno Ilaria Iris Facoetti, soprano, e Michela La Fauci, arpista, che compongono il duo “La Source”.

L’ingresso è libero e l’iniziativa promette di offrire un momento di grande emozione e spiritualità attraverso la musica, oltre a un’occasione per visitare la poco nota chiesa nel cuore del centro storico di Somma.

L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della chiesa di San Vito, un gruppo attivo sul territorio, impegnato nella tutela e nella valorizzazione di questo storico luogo di culto, oggi purtroppo un po’ sacrificato in mezzo a palazzi moderni. L’associazione si occupa di promuovere eventi culturali e religiosi, restauri e attività volte a sensibilizzare la comunità riguardo all’importanza del patrimonio locale, preservando la storia e la bellezza della Chiesa di San Vito.

La chiesa si trova a Somma Lombardo, in via Mameli 144, ed è un luogo di grande valore artistico e spirituale per la comunità. Con le sue radici storiche profonde e la sua architettura affascinante, la chiesa di San Vito rappresenta un punto di riferimento non solo per i fedeli, ma anche per tutti coloro che apprezzano la bellezza del patrimonio culturale del territorio.