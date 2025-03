Volandia rivoluziona l’esperienza di visita con le audioguide personalizzate con amuseapp

Volandia, il parco e museo del volo a pochi minuti dall’aeroporto di Malpensa, innova l’esperienza dei suoi visitatori con una tecnologia all’avanguardia grazie ad audioguide personalizzate in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco) e dedicate a cinque percorsi su misura che rendono la visita più coinvolgente, accessibile e su misura per ogni pubblico.

Un’innovazione resa possibile grazie alla collaborazione con amuseapp, una piattaforma per musei utilizzabile con il proprio smartphone tramite app o web app, che utilizza in modo brillante l’intelligenza artificiale, permettendo ai visitatori di scegliere tra cinque itinerari tematici, studiati per rispondere a esigenze molteplici.

Sono disponibili l’Itinerario Aeronautica breve, della durata di 60 minuti, e quello esteso, che si sviluppa in 90 minuti. È disponibile anche una versione dell’audioguida dedicata ai bambini, della durata di 45 minuti e che usa un linguaggio, studiato dalla I.A., in grado di coinvolgerli. Chi è interessato all’esplorazione spaziale sarà felice di ascoltare l’itinerario dedicato proprio allo Spazio, anche questo disponibile in versione adattata per i più piccoli.

«L’integrazione di amuseapp, che abbiamo conosciuto nell’ambito del bando Innovacultura di Regione Lombardia, da parte di Volandia – spiegano dalla direzione del museo – dimostra come la tecnologia possa essere un potente alleato, migliorando la fruizione del patrimonio culturale e creando nuove opportunità di coinvolgimento per il pubblico. Integrando nella propria offerta l’uso dell’intelligenza artificiale per guidare i propri visitatori, Volandia si conferma un museo all’avanguardia, capace di unire cultura e innovazione offrendo ai visitatori un viaggio unico attraverso il mondo dell’aviazione e dello spazio».

Ma non solo, Volandia arricchisce ulteriormente l’esperienza dei visitatori che utilizzeranno amuseapp introducendo nell’audioguida un chatbot intelligente, una guida turistica virtuale in grado di rispondere in tempo reale a domande e curiosità. Questo assistente digitale accompagna i visitatori lungo il percorso espositivo, offrendo informazioni dettagliate, approfondimenti e chiarimenti. Grazie a questa tecnologia, l’esperienza diventa ancora più coinvolgente e accessibile.

Infine, è stata predisposta una ulteriore funzione innovativa fornita sempre all’interno di amuseapp: ovvero la possibilità di raccogliere donazioni direttamente da mobile. Un sistema semplice, immediato e sicuro che consente ai visitatori di supportare il museo e contribuire alla conservazione del patrimonio culturale. Supportare Volandia e il suo il patrimonio storico-culturale adesso è più facile.