Maria Castiello compie 100 anni, grande festa alla RSA Bellini di Somma Lombardo

Un nuovo traguardo centenario alla RSA Bellini di Somma Lombardo. La signora Maria Castiello ha festeggiato il suo centesimo compleanno alla presenza del sindaco e del vicesindaco della città, circondata dall’affetto dei parenti e degli altri ospiti della struttura.

Nata nel 1925 in un piccolo paese in provincia di Napoli, Maria Castiello ha trascorso l’infanzia e la giovinezza lavorando nei campi insieme ai sei fratelli e due sorelle, in una famiglia di contadini. Conobbe il futuro marito e con lui si trasferì al Nord, dove costruì la propria famiglia e crebbe tre figli – una femmina, la maggiore, e due maschi – affrontando da sola le difficoltà della vita dopo la prematura scomparsa del marito.

«Ci ha tirati grandi lei… Grazie Mamma», ricordano commossi i figli, rendendo omaggio a una donna forte e determinata, che ha saputo affrontare con coraggio ogni sfida della vita.