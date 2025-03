Somma Lombardo: un incontro pubblico sulla sicurezza del territorio

Un incontro aperto alla cittadinanza per affrontare un tema fondamentale per la qualità della vita di tutti: la sicurezza del territorio.

L’appuntamento è fissato per venerdì 4 aprile 2025 alle ore 20.00 nella Sala Giovanni Paolo II, in Via G. Marconi 6 a Somma Lombardo. L’ingresso è libero.

L’evento è organizzato dal Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito, in collaborazione con l’associazione La Somma di Noi, con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo.

Un’occasione importante di informazione e dialogo aperta a cittadini, commercianti e operatori del territorio, per confrontarsi in modo diretto con le istituzioni e le forze dell’ordine.

Interverranno il capitano Pierpaolo Convertino, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gallarate, e il luogotenente c.s. Filippo Nuzzolo, comandante della caserma locale dei Carabinieri di Somma Lombardo.

Durante l’incontro si affronteranno i temi legati alla sicurezza urbana, alla prevenzione, al presidio del territorio e al ruolo delle istituzioni nel garantire la tutela dei cittadini.

Perché partecipare?

In un momento in cui la percezione di insicurezza è in crescita – tra episodi di furti, danneggiamenti e disagio sociale – è fondamentale creare spazi di confronto tra istituzioni e comunità locale.

L’incontro del 4 aprile rappresenta un’occasione concreta per ascoltare, fare domande, segnalare criticità e costruire insieme soluzioni.

«Abbiamo fortemente voluto questo incontro perché crediamo sia fondamentale che cittadini e istituzioni tornino a dialogare in modo diretto, chiaro e costruttivo – dice Valter Mascheroni, vicepresidente de La Somma di Noi e past president del Lions Club. «La sicurezza è un bene comune che riguarda tutti: residenti, commercianti, famiglie. Solo attraverso l’ascolto reciproco possiamo rafforzare il senso di comunità e affrontare le difficoltà con maggiore consapevolezza. È un primo passo per costruire insieme una città più sicura, più viva, più coesa.»

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.