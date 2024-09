Note di inclusione a Varese: la voce delle donne canta per la Casa di Gabri

La Cooperativa Sociale AGORÀ 97 è stata costituita nel giugno del 1997 con lo scopo di gestire servizi sociali, sanitari ed educativi, orientati ai bisogni di persone in condizioni di marginalità, svantaggio sociale, devianza e rischio di emarginazione, favorendone la promozione umana e l’integrazione.

Attualmente la cooperativa gestisce cinque Comunità Residenziali per minori e disabili adulti.

Tutte le strutture di AGORÀ 97 sono pensate ed organizzate come Case e, in questo senso, si caratterizzano per il clima famigliare, per l’atmosfera di accoglienza, di rispetto reciproco, di ascolto ed attenzione costante ai bisogni materiali ed emozionali delle singole persone che vi sono ospitate.

La cooperativa Agorà97 si occupa inoltre di disabilità pediatrica grave e gravissima ed adulti con deficit intellettivo e problematiche psichiatriche e fornisce assistenza domiciliare ad oltre 25 minori nella provincia di Como e Varese.

