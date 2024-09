Sul lungolago di Gavirate torna l’evento “Oggi Sfilo Io”

Domenica 22 settembre 2024, al Lungolago di Gavirate, torna l’atteso evento “Oggi Sfilo Io”, giunto alla sua diciannovesima edizione.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Gavirate in collaborazione con l’associazione “Amici dell’uomo ODV”, promette una giornata di divertimento dedicata ai nostri amici a quattro zampe. La giornata avrà inizio con la Camminata a 6 zampe, prevista alle 11:30, seguita dall’apertura della cucina alle 12:00, dove sarà possibile gustare diverse specialità gastronomiche. Alle 14:30 si terrà il momento clou dell’evento, la Sfilata di beneficenza. La sfilata è aperta a cani di tutte le razze, età e taglie, con un costo di iscrizione di 8 euro. Le iscrizioni saranno possibili dalle 11:00 alle 14:15 presso l’area della Pro Loco.

Per partecipare è necessario esibire il libretto sanitario del cane. Durante la giornata, non mancheranno i mercatini dedicati agli animali, dove sarà possibile trovare articoli utili e divertenti per i propri amici pelosi. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato. Attivo lo stand gastronomico.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla cura degli animali abbandonati e al mantenimento delle numerose colonie feline della zona.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Franca Brunella ai numeri 0332 970890 o 338 8022481, oppure visitare il sito web dell’associazione all’indirizzo www.amicidelluomo.com.