Rivoluzione del mercato a Gavirate: stalli solo nelle aree di maggior passaggio

Parte la riorganizzazione dell’area del mercato a Gavirate.

Lo scorso 4 aprile sono stati rivisti gli stalli: mantenuti su via Marsala mentre sono stati tolti quelli nell’ultimo tratto di via Garibaldi e nel terzo controviale di via Garibaldi.

In pratica i numeri pari di via Garibaldi sono stati liberati dai banchi, che sono stati accorpati nella zona di più forte passaggio.

«Questa prima parte del nostro progetto di riorganizzazione e rinnovamento dello storico mercato di Gavirate, che avevamo presentato in campagna elettorale – spiega il sindaco Massimo Parola – è motivo di grande soddisfazione; non solo perché io e la mia squadra stiamo procedendo a mettere a segno diversi obiettivi che ci eravamo prefissati, ma soprattutto perché stiamo trovando una grande collaborazione da parte di tutti. Mi sono preso a cuore personalmente il tema del mercato e il dialogo aperto insieme all’assessore al commercio Orlandi con gli ambulanti e le associazioni di categoria, in particolare Daniele Tosi di A.N.V.A. e Paolo Dettoni di Ascom/F.I.V.A. è stato proficuo. Tutti hanno collaborato in modo propositivo e questo ci ha permesso di raggiungere un risultato con consenso unanime, cosa assolutamente non scontata e di cui sono grato».