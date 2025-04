Gianni Rodari festival a Gavirate: l’anticipo di Betty Colombo e la “Grammatica della fantasia”

In programma dal 4 all’11 maggio, Il “Gianni Rodari Festival” sarà preceduto da diversi eventi. La manifestazione non è tanto un omaggio e meno ancora una commemorazione. Come dice il titolo Praticamente Rodari è un festival creativo, che punta a mettere in pratica gli insegnamenti di Rodari , una fucina di idee, di crescita e di ponti tra persone, comunità e cultura.

Tutte le attività sono sperimentazioni pratiche degli insegnamenti di Rodari.

Ogni evento del Festival vuole produrre materiali e risultati, come faceva Rodari nelle materne di Reggio Emilia, per arrivare alla nostra grammatica del territorio, fatta di scuole, teatro e cittadini, tutti uniti.

L’anteprima del Festival è dedicata proprio alla lettura della Grammatica della Fantasia, affidata a Betty Colombo nella serata del 28 aprile seguita dal Festival vero e proprio che sarà inaugurato domenica 4 maggio alle ore 16 in Auditorium con lo spettacolo “Il viaggio della fantasia” di Matteo Curatella di Milano.

Conferenze, laboratori e spettacoli si susseguono per tutta la settimana, fino ad arrivare a tre giornate di Dopo Festival.

Si comincia, dunque, lunedì 28 aprile alle 21.00 presso la biblioteca con la lettura della prima parte della”Grammatica della fantasia”con Betty Colombo

Ingresso libero

informazioni: 3933315016