Le emozioni al centro, a Mustonate la rassegna fotografica de “La Focale”

Ricco programma per la 31esima edizione della Rassegna “Immagini e Colori”. Atteso l’intervento del fotografo Giorgio Negro, che sarà intervistato da Michael Bertolasi, creatore del canale YouTube “Convivium”

Il 21 e 22 settembre 2024, il Borgo di Mustonate ospiterà la trentunesima edizione della “Rassegna fotografica di Immagini e Colori”, organizzata dal fotoclub La Focale di Buguggiate.

Questo evento annuale, ormai una tradizione nel panorama culturale della fotografia, offrirà due giorni intensi di mostre, proiezioni, ospiti internazionali e opportunità di shooting fotografici.

Il tema centrale: emozioni

Quest’anno, il tema della mostra collettiva sarà “Emozioni”, un invito a esplorare l’universo dei sentimenti attraverso la libera interpretazione degli scatti realizzati dai soci del club. La mostra invita i visitatori a un viaggio visivo tra le diverse emozioni umane, dalla gioia al dolore, dalla speranza alla nostalgia, utilizzando la potenza delle immagini per raccontare storie profonde. Ogni fotografia diventa uno specchio delle complessità del nostro mondo interiore.

L’esposizione, con inaugurazione prevista per le ore 18:00 di sabato 21 settembre, permetterà ai visitatori di immergersi in un percorso visivo in cui ogni scatto rappresenta un frammento di sentimento, offerto dalla sensibilità di ciascun fotografo.

“Rugby, contrasti emozionanti” di Marco Bascialla

Accanto alla mostra collettiva, si potrà ammirare la personale del socio Marco Bascialla intitolata “Rugby, contrasti emozionanti”. Questa esposizione vuole catturare l’intensità e la fisicità di uno sport che incarna una vasta gamma di emozioni, attraverso immagini in bianco e nero che raccontano la forza, il coraggio, la sofferenza e la lealtà che caratterizzano il mondo del rugby. La passione di Bascialla per questo sport emerge da ogni scatto, rendendo questa mostra un omaggio visivo ai valori più autentici della disciplina.

Proiezioni e ospiti

La serata di sabato 21 settembre proseguirà alle 21:00 con la proiezione degli audiovisivi realizzati dai soci de La Focale. A seguire (ore 22) l’atteso intervento del fotografo professionista Giorgio Negro, noto per le sue collaborazioni con organizzazioni umanitarie e non solo. Negro verrà intervistato da Michael Bertolasi, creatore del canale YouTube “Convivium”, conosciuto per le interviste con grandi nomi della fotografia internazionale.

La domenica: arte e fotografia en plein air

La giornata di domenica 22 settembre sarà dedicata a un’esperienza di fotografia collettiva, arricchita dalla presenza dell’Associazione Culturale “Quelli del 63”, che offriranno una rappresentazione ambientata nel periodo dell’impressionismo francese e della pittura en plein air. Il loro viaggio nell’arte inizierà con il celebre quadro “Déjeuner sur l’herbe” di Claude Monet.

Informazioni:

21-22 settembre

Salone delle Scuderie, via Innocente Salvini

Sabato 21: apertura mostra ore 18, inizio rassegna ore 21, intervento ospite ore 22

Domenica 22: aperture mostre ore 14, esibizione artisti ore 15

Ingresso gratuito