Alla Galleria Borgano il reportage di Livio Senigalliesi “Polesia, dove il tempo si è fermato”

Sabato 5 aprile alle ore 11 sarà presente in Galleria Boragno Livio Senigalliesi, che in dialogo con Valeria Valli ci racconterà la fanzine, strumento agile ed economico, adatto a raggiungere una diversa fascia di pubblico pur mantenendo qualità e buoni contenuti.

Senigalliesi ha adattato reportage prodotti in passato dando loro nuova vita usando una preziosa veste grafica e mantenendo il prezzo alla portata di tutti.

In questa occasione il lavoro scelto è “Polesia, dove il tempo si è fermato”.

Livio Senigalliesi, nasce a Milano nel 1956.

Mosso dall’amore per la storia e per la fotografia intesa come testimonianza è stato su fronti caldi come, ad esempio, in Medio-Oriente, in Kurdistan,in Congo, Sudan e Kashmir.

Ha vissuto a Berlino e nella DDR durante il periodo della divisione e della riunificazione. A Mosca durante i giorni del golpe che sancirono la fine dell’Unione Sovietica.

A Sarajevo ha vissuto tra la gente l’assedio più lungo della Storia.

Più volte inviato in Palestina, Libano e Afghanistan. Autore pluripremiato, oltre alle mostre e ai libri, Senigalliesi realizza progetti didattici per gli studenti delle scuole affinché la sua testimonianza diretta avvicini i giovani ai temi della pace e della guerra

La mostra in collaborazione con la @cittadibustoarsizio è inserita nel programma di @archiviofotograficoitaliano del XII Festival Fotografico Europeo

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.