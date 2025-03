Alla Galleria Boragno la mostra di Laura Giorgia Boracchi “Il Mondo nella Mente”

La mostra in collaborazione con la Città di Busto Arsizio inserita nel programma di Archivio Fotografico Italiano del XII Festival Fotografico Europeo, proseguirà fino a domenica 13 aprile

Nell’ambito del Festival Fotografico Europeo il 6 aprile in Galleria Boragno alle ore 11 inaugura la mostra “Il Mondo nella Mente” di Laura Giorgia Boracchi @jojoombra a cura di @valevalliva

In un percorso intimo la fotografa interroga il nero cercando ombre, portando in superficie domande e risposte in un mondo creato dalla nostra mente dove il pensiero è l’unica forma tangibile di energia.

Laura Giorgia Boracchi nasce a Merate, mentre studia scultura all’Accademia di Belle Arti inizia ad approcciarsi alla fotografia. Durante il suo percorso sperimenta l’uso di materiali differenti e diversi linguaggi di espressione.

Oggi si concentra sul linguaggio fotografico dando peso su ciò che le interessa di più: il pensiero nell’ombra.

Collabora con diversi studi di arte e fotografia.

I suoi lavori sono stati oggetto di esposizioni.

La mostra in collaborazione con la @cittadibustoarsizio inserita nel programma di @archiviofotograficoitaliano del XII Festival Fotografico Europeo, proseguirà fino a domenica 13 aprile nei seguenti orari:

sabato e domenica 10-13/15:30-18:30

giovedì e venerdì 15:30-18:30

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.