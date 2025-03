“Risonanza”: una mostra di Wojciech Grzędziński a Villa Bozza-Quaini a Cadrezzate

La mostra si concentra sull’interazione tra l’arte fotografica e le sensazioni più intime, mettendo in evidenza come le emozioni siano il segno distintivo dell’umanità, ciò che ci separa dalle macchine e dalla tecnologia che sempre più invade la nostra vita

Dal 30 marzo al 16 aprile 2025, Villa Bozza-Quaini di Cadrezzate ospita la mostra “Risonanza”, un’esposizione che esplora il legame tra emozioni umane e la tecnologia che permea la nostra quotidianità, attraverso le immagini dell’artista polacco Wojciech Grzędziński.

La mostra si concentra sull’interazione tra l’arte fotografica e le sensazioni più intime, mettendo in evidenza come le emozioni siano il segno distintivo dell’umanità, ciò che ci separa dalle macchine e dalla tecnologia che sempre più invade la nostra vita. Le opere di Grzędziński, in bianco e nero, raccontano storie di intimità e di riflessione sul nostro rapporto con il mondo, sulla musica, e sull’arte come espressione di emozioni universali.

In particolare, la Serata d’Autore di giovedì 3 aprile, a partire dalle 19:00, offrirà una prospettiva ancora più profonda sul lavoro dell’artista e sul suo approccio fotografico, con un incontro che permetterà al pubblico di interagire direttamente con le opere.

La mostra è patrocinata dall’Istituto Polacco di Roma e dall’Ambasciata di Polonia in Italia, e si inserisce in un progetto più ampio che celebra l’importanza dell’espressione artistica come riflesso della realtà umana.

Un’occasione unica per immergersi nel mondo di Wojciech Grzędziński e riflettere sul potere della fotografia e delle emozioni che ci rendono unici.

La mostra di Wojciech Grzędziński (https://www.wojciechgrzedzinski.pl/) sponsorizzato da Istituto Polacco Roma

30/03/25 – 16/04/25 (ingresso gratuito)

Villa Bozza-Quaini, Cadrezzate

Il giorno feriale: 16:00-20:00

Sab-Dom: 10:00-13:00, 14:00-20:00 (ingresso gratuito)

Serata d’Autore, giovedì 3/04 19:00-21:00