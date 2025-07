“Quasi Van Gogh”, una mostra rende omaggio a Gianni Preatoni, il pittore di Rovello Porro

Il 19 e 20 luglio il Centro civico di Rovello Porro ospiterà “Quasi Van Gogh”, una mostra dedicata alle opere di Gianni Preatoni, pittore autodidatta scomparso nel 2020 conosciuto affettuosamente come il “Pittore di Rovello”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Helianto, con il patrocinio del Comune di Rovello Porro, e si aprirà sabato 19 luglio dalle 18 con una performance artistica e un aperitivo inaugurale.

Un artista fuori dagli schemi

Gianni Preatoni, o semplicemente “Gianni” per chi lo conosceva, è stato un artista dalla vita intensa, irregolare, fuori dagli schemi. La sua esistenza si intreccia con l’arte in modo profondo e viscerale, come un’urgenza espressiva più che una scelta estetica. La sua produzione pittorica, ricca di colore e materia, richiama l’impeto emotivo e la forza gestuale di Vincent van Gogh, al quale questa mostra rende omaggio nel titolo.

«“Genio, sregolatezza e birra”, così amava definirsi Gianni con ironia e autenticità, racchiudendo in poche parole il senso del suo percorso: geniale nella visione, irregolare nel cammino, umano fino in fondo – spiegano gli organizzatori della mostra – “Quasi Van Gogh” non è solo una retrospettiva pittorica, ma un atto d’amore verso la memoria di un uomo che ha fatto dell’arte il proprio linguaggio vitale. I suoi quadri, spesso intensi e materici, narrano emozioni più che storie, frammenti d’anima più che descrizioni. In essi troviamo la verità ruvida e poetica di chi non ha mai cercato il successo, ma la sincerità del gesto artistico».

La mostra sarà visitabile il 19 e 20 luglio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30 al Centro civico, in piazza Porro 19. Ingresso gratuito

Qui la locandina dell’evento