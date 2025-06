Andy Warhol sul Lago Maggiore, a Laveno la mostra “Memorabilia”

Dal 14 giugno al 28 settembre 2025, Laveno Mombello sulle sponde varesine del Lago Maggiore, ospita “Andy Warhol Memorabilia – Rivoluzione Pop”, una mostra imperdibile che si snoda tra le eleganti sale di Villa Fumagalli e il fascino storico del palazzo di Villa Frua, in un doppio allestimento che racconta, attraverso oltre 60 opere tra serigrafie, manifesti, fotografie, riviste e cimeli – molti dei quali autografati dallo stesso Andy Warhol con il suo immancabile pennarello nero – l’universo caleidoscopico di un’icona senza tempo. Warhol non ha solo trasformato l’arte: l’ha capovolta. (foto d’archivio)

Con il suo sguardo lucido, ironico e profondo, ha fatto del quotidiano un capolavoro, della ripetizione una firma, dell’effimero una forma di eternità. Geniale come pochissimi altri artisti di tutti i tempi. In mostra, i suoi soggetti più iconici: le leggendarie Marilyn dai colori acidi, le lattine di Campbell’s Soup diventate simbolo dell’immaginario pop, il packaging elevato a opera d’arte con Brillo Box, la discografia e la cultura musicale raccontata attraverso vinili, copertine e ritratti, le mitiche riviste Interview, specchio di una New York febbrile e glamour, e poi i delicati, potenti Flowers, sintesi di bellezza e artificio, il mondo cinematografico con due cimeli davvero accattivanti come la vestaglia di Drago ed i pantaloncini stelle e strisce di Rocky Balboa, direttamente dal film Rocky IV.

E poi altri cimeli come il guantone da boxe di Mohammed Alì o la storica Polaroid di Warhol, sua compagna di viaggia capace di immortalare personaggi e attimi del suo percorso. Un racconto appassionante e visivo che ci porta dentro il cuore pulsante della Factory e del pensiero warholiano: arte come prodotto e prodotto come arte, identità come moltiplicazione, celebrità come materia creativa.

“Andy Warhol Memorabilia – Rivoluzione Pop” è un’occasione unica per rileggere il Novecento con occhi nuovi, attraverso il filtro brillante di un artista che ha saputo anticipare il nostro presente. La mostra è curata e organizzata da Art Events Mazzoleni in collaborazione con la società Laveno Mombello Srl e con il Comune di Laveno Mombello.—

ANDY WARHOL MEMORABILIA – RIVOLUZIONE POP

A cura di Art Events Mazzoleni

Con la collaborazione di Laveno Mombello S.r.l. e Comune di Laveno Mombello

VERNISSAGE venerdì 13 giugno 2025 ore 18.00

presso Villa Fumagalli – Via Labiena 83

Laveno Mombello (VA) dal 13 giugno al 28 settembre 2025

Villa Fumagalli – Via Labiena 83

Villa Frua – Via Roma 16/A, ingresso da Piazza Fontana

Orari Villa Fumagalli

mar-mer-gio 09.30- 13.30 / —ven-sab- dom 09.30- 13.30 / 14.30- 19.00

Orari Villa Frua mar-mer-ven- sab 09.30- 13.30/ — lun-gio 09.30-

13.30 / 14.30- 17.30

Biglietti

Intero 8 €

Ridotto 5 €

Ingresso gratuito per ragazzi di età inferiore ai 12 anni e persone con disabilità

I biglietti sono acquistabili su www.midaticket.it

Informazioni

Ufficio Marketing Territoriale e Turismo

silvia.pozzi@comune.laveno.va.it – Tel + 39(0) 332 625532

turismo@comune.laveno.va.it – Tel + 39 (0) 332 1563628

www.visitlaveno.it