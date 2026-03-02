“Risvegli”, a Varese donne sospese tra sogno e realtà nei dipinti di Barbara Pietrasanta

Dal 4 al 26 aprile la Sala Veratti di Varese ospita “Risvegli”, la mostra personale di Barbara Pietrasanta, promossa dall’Associazione Le Belle Arti e patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Varese e Museo della Permanente di Milano. In esposizione circa 24 dipinti a olio dedicati al tema del risveglio, inteso come momento sospeso tra il mondo della notte e l’inizio del giorno, tra dimensione onirica e ritorno alla realtà.

L’inaugurazione è in programma sabato 11 aprile alle 11, mentre l’apertura al pubblico prenderà il via già da sabato 4 aprile (orari: giovedì e venerdì 15-18.30; sabato e domenica 10.30-18.30, ingresso libero).

Le tele ritraggono soprattutto figure femminili, avvolte nelle lenzuola, distese su pavimenti monocromi, colte nell’istante in cui gli occhi si riaprono al mondo. Accanto a loro, quasi sempre, una tazzina di caffè: presenza quotidiana e simbolica, oggetto semplice che diventa ponte tra sogno e realtà.

Come scrive la storica dell’arte Francesca Pensa nel testo critico che accompagna la mostra, le opere raccontano «l’istante del passaggio dal sonno alla veglia, con tutte le implicazioni che questo comporta nel trascorrere dal cosmo onirico […] alla realtà del mondo».

I colori sono omogenei, mai accesi, declinati su azzurri, grigi e bianchi che costruiscono atmosfere intime e raccolte. Le lenzuola, rese con grande attenzione pittorica, lasciano intuire le anatomie in un moderno utilizzo del tema del panneggio.

Il ciclo dei “Risvegli”, avviato nei primi anni Duemila, dialoga in mostra con opere dedicate ad altri filoni sviluppati dall’artista negli ultimi anni: l’acqua e i naufragi, il cambiamento climatico, le migrazioni, la fragilità sociale. Temi affrontati con uno sguardo introspettivo, capace di intrecciare poesia e riflessione sui grandi eventi che hanno segnato il nostro tempo, dalla pandemia alle guerre.

Barbara Pietrasanta è un’artista e designer milanese, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera. È direttore creativo e co-founder di Anyway Comunicazione, docente di Art Direction allo IED e insegna Communication Design al POLI.design del Politecnico di Milano.

Autrice del saggio “L’ideogramma al neon. Comunicazione, pubblicità e lifestyle in Cina”, ha ricoperto incarichi istituzionali nel mondo del design e dell’arte, tra cui la vicepresidenza della Fondazione Museo del Design della Triennale di Milano. È stata visiting professor in Cina ed Egitto e ambasciatrice dell’Italian Design per il Ministero degli Affari Esteri.

Nel corso della sua carriera ha esposto in numerose città italiane e internazionali, da New York a San Francisco, da New Delhi a Zagabria, con opere presenti in collezioni pubbliche e istituzionali, tra cui la Collezione Farnesina e il Museo della Permanente.