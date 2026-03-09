Solaro ricorda l’ambasciatore Luca Attanasio con la mostra fotografica “Dialoghi”

Il Comune di Solaro ospiterà al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna la mostra fotografica “Dialoghi”, dedicata alla vita e all’impegno dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 in Congo in un attentato in cui persero la vita anche il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo.

L’esposizione sarà inaugurata lunedì 16 marzo alle 20.30 e resterà visitabile fino al 26 marzo negli orari di apertura della biblioteca.

L’inaugurazione con il padre dell’ambasciatore

Alla serata inaugurale parteciperanno Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore, insieme a Ferdinando Larizza, Giusy Baioni e Pierre Kabeza dell’associazione Amici di Luca Attanasio. Durante l’incontro il padre del diplomatico condividerà con il pubblico anche gli ultimi sviluppi sulla vicenda giudiziaria, con l’auspicio che si possa arrivare a fare piena chiarezza su quanto accaduto e individuare i responsabili dell’attentato.

Un percorso tra vita e impegno diplomatico

La mostra, organizzata in collaborazione con Rete Limbiate a cinque anni dall’attentato, ripercorre attraverso pannelli fotografici le principali tappe della vita e della carriera diplomatica di Luca Attanasio.

Il percorso espositivo vuole ricordare la figura del diplomatico come costruttore di pace, raccontandone l’impegno civile e sociale e il lavoro svolto nei contesti internazionali. Attanasio è stato infatti uno dei più giovani ambasciatori italiani, distinguendosi per il forte impegno umanitario e per la capacità di dialogo.

Un esempio per i giovani

L’iniziativa vuole essere anche un momento di riflessione e di testimonianza, rivolto in particolare ai giovani, invitati a conoscere la figura dell’ambasciatore e il valore del suo lavoro.

«Ricordiamo sempre con commozione la figura di Luca Attanasio, un vero costruttore di pace – commenta la sindaca di Solaro Nilde Moretti – Oggi più che mai, in un periodo di turbolenze in cui la diplomazia è stata messa da parte, personalità come quella del nostro ambasciatore dovrebbero valere ancora di più come esempio, come via da seguire».

La prima cittadina ha inoltre ringraziato Stefano Bari, consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili, che ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa. «Il lavoro di Attanasio è una scoperta continua – conclude Moretti – per questo invitiamo tutti a visitare l’esposizione, ma in particolare i giovani, per conoscerlo e ricordarne il valore».