“Iperoggetti” e sculture, al MIDeC apre la mostra di Marco Oggian

Colori, forme geometriche, linee accattivanti. Al MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Cerro di Laveno nella mattina di domenica 29 giugno è stata inaugurata la mostra “Iperoggetti” di Marco Oggian: oltre 50 opere tra prototipi, edizioni limitate, sculture, oggetti in ceramica, abiti e molto altre firmate dal designer artista cresciuto sul Lago Maggiore.

«È difficile spiegare in poche parole questa mostra, posso dire che è un percorso a tappe degli ultimi cinque anni del mio lavoro. Si possono vedere in mostra oggetti all’ennesima potenza, in una mostra che permette di vedere dai primi prototipi fino agli ultimi lavori», racconta Marco Oggian.

La mostra, a cura del comune di Laveno Mombello, è stata aperta dalle parole del vicesindaco Fabio Bardelli, dalla responsabile Cultura, Marketing e Servizi alla Persona e coordinatrice del progetto Elena Emilitri e dall’assessore alla Cultura Alice Gomiero in una mattina d’estate che ha visto un numeroso e curioso pubblico. I visitatori hanno potuto esplorare tra taccuini, sketchbook e block notes ma anche tra scarpe, tappeti, vasi, aquiloni e altri oggetti che nel mondo di Oggian si trasformano in pezzi d’arte e design.

Come raccontano le parole dell’Assessora alla Cultura di Laveno Mombello, Alice Gomiero: «Siamo entusiasti di presentare ‘Iperoggetti’, la mostra personale di Marco Oggian, un designer cresciuto tra le mura del nostro museo e oggi figura di spicco sulla scena artistica internazionale. Questa esposizione celebra non solo il suo percorso, ma anche il legame tra le nostre radici e le nuove frontiere del design. Gli oggetti di Oggian, lungi dall’essere semplici decorazioni, sono “narratori silenziosi”, capaci di stimolare la riflessione e il dialogo con il pubblico. Vi invitiamo a scoprire come l’arte e il design possano raccontare il nostro tempo, attraverso la visione di un talento che dal Lago Maggiore ha saputo conquistare il mondo».

Marco Oggian (1990) è un artista e designer visivo noto a livello internazionale per il suo stile iconico, colorato e concettualmente diretto. Ha lavorato per brand, istituzioni e festival in tutto il mondo, mantenendo un forte legame con l’Italia e in particolare con il territorio di Laveno, dove ha mosso i primi passi della sua carriera. La mostra è aperta fino al 14 settembre.