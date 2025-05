Arte e natura, a Casa Zegna la mostra “Racconti di boschi, di fabbriche e di persone”

Fondazione Zegna inaugura un nuovo capitolo della ricerca tra arte e natura con Racconti di boschi, di fabbriche e di persone , progetto espositivo inedito concepito dall’artista Francesco Jodice (Napoli, 1967) in collaborazione con Sara Gentile e con la curatela di Ilaria Bonacossa , commissionato dalla Fondazione Zegna in continuità con le proprie radici e identità storica. Il progetto si inserisce tra gli appuntamenti che ricordano il 25simo anniversario della nascita.

La committenza artistica si innerva nel luogo come un filo nella trama di un tessuto prezioso: tiene insieme le generazioni, le visioni, le trasformazioni. È questo legame, fra padre e figlio, fra memoria e progetto, a diventare cifra identitaria del territorio, in una narrazione potenzialmente senza fine.

Il progetto di Francesco Jodice si colloca a quasi 20 anni dal lavoro che Mimmo Jodice ha condotto (nel 2008) sul medesimo territorio , per ritrarre i paesaggi dell’Oasi e gli interni del Lanificio Ermenegildo Zegna . Si realizza così un dispositivo narrativo che di nuovo restituisce essenza e identità del luogo: due sguardi diversi che attraversano lo stesso territorio, un luogo che, come loro, esiste nella continuità, come senso di naturale evoluzione.

Un dialogo tra memoria e futuro

L’esposizione trasforma gli spazi di Casa Zegna in un ambiente vivo, un luogo di riflessione in cui la fotografia diventa strumento per esplorare identità, radici e cambiamento.



Per coinvolgere attivamente le nuove generazioni, Casa Zegna organizza un ciclo di workshop per gli studenti delle scuole del territorio, creando un ponte tra passato e futuro e offrendo ai più giovani l’opportunità di rileggere e reinterpretare il paesaggio e i valori della comunità in cui vivono.