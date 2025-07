Ad Arcumeggia la mostra “Macchiaioli e altre meraviglie”

La meraviglia è lo stupore di chi si trova di fronte a ciò che supera l’ordinario. È questo lo spirito che anima Macchiaioli e altre meraviglie, evento culturale ospitato nella suggestiva cornice di Arcumeggia, il primo borgo affrescato d’Italia.

Presso la Sangalleria saranno esposte, quindici opere provenienti da collezione privata, frutto di oltre due anni di ricerca e studio. Un’occasione unica per ammirare capolavori che spaziano dal Settecento ai primi del Novecento, in un percorso sincronico pensato per emozionare e stupire.

Il visitatore sarà accolto da due vedute veneziane del Settecento firmate da Michele Marieschi seguite da un raro disegno del 1872 di Giacinto Gigante, un bozzetto datato 1895 attribuito a Telemaco Signorini, con dedica autografa sul retro (Galleria Pesaro, Milano).

A queste si affiancano scene bucoliche attribuite a Giuseppe Palizzi e opere legate alla cerchia dei Macchiaioli, tra loro figurano numerosi patrioti che parteciparono attivamente al Risorgimento Italiano. In mostra anche lavori riconducibili a Silvestro Lega e Serafino De Tivoli, una veduta notturna di Venezia di Guglielmo Ciardi (Collezione avv. Ettore Mulli, Milano – Galleria Bollardi)

una raffinata natura morta di Francesco Vinea, unitamente a un tondo di Antonio Salvetti.

Chiudono l’esposizione suggestioni simboliste e divisioniste: un abbozzo su tavola attribuito a Giovanni Segantini, con dedica autografata. Presenti inoltre opere di Carlo Fornara e una rara litografia di Zannoli, datata 1843, intitolata Bataille de Friedland.

In un’epoca dominata dai “non-luoghi”, come li definisce Marc Augé – spazi anonimi e senza memoria – la Sangalleria propone un ritorno al radicamento dell’arte nella vita, nei volti e nei paesaggi. Un invito a uno sguardo lento, consapevole e partecipe, per riscoprire una memoria condivisa attraverso la pittura: un barlume di luce viva contro l’avanzare dell’ignoranza e dei conflitti per un nuovo e auspicabile Risorgimento.

Con il contributo di: Comunità Montana Valli del Verbano.

Con il patrocinio di: Provincia di Varese, Comune di Casalzuigno, Università degli Studi

dell’Insubria, Pro Loco Arcumeggia, Museo della Fotografia di Arcumeggia.

Ingresso libero – Catalogo disponibile in sede – Brindisi inaugurale. Info: +049 3395297073

Orari mostra: Sabato: 15.00 – 18.00 Domenica: 10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

A cura di: Luigi Sangalli, Flavio Moneta, Valerio Lorenzo Moneta

Allestimento, web editor e content manager: Valerio Lorenzo Moneta

Contatti: Sangalleria – Vicolo Malcotti 1, Arcumeggia, Casalzuigno (VA)

Email: sangalleria.arcumeggia@gmail.com-Instagram: @sangalleria_arcumeggia

Facebook: Sangalleria Arcumeggia.