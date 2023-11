Matteo Della Bordella ospite a Galliate Lombardo per la rassegna “Uomo e Natura”

Sabato 2 dicembre sarà Matteo Della Bordella, alpinista e arrampicatore, l’ospite della rassegna culturale Uomo e Natura promossa e organizzata dal Comune di Galliate Lombardo.

«Proseguiamo il ciclo di incontri della rassegna indagando un aspetto del rapporto tra Uomo e Natura che ha a che fare con la sfida e l’esplorazione. Da sempre, l’umanità è attratta dall’ignoto, sia in termini di luoghi che di emozioni. Scalare immense pareti, ad altezze e temperature proibitive, è un tentativo da parte delle persone di scoprire i propri limiti e superarli, misurando le proprie forze nella lotta impari contro i giganti rocciosi» così il consigliere Luca Forte, che ha proposto questo incontro all’interno della rassegna.

L’appuntamento è alle 20.45 di sabato 2 dicembre presso la Sala Consiliare: sarà un’occasione per “percorrere” tragitti mozzafiato, attraverso la voce, le fotografie e i video di Matteo Della Bordella.

Una serata all’insegna del viaggio, della scoperta e soprattutto della sfida.

«Una sfida apparentemente impari, tra un essere umano e immensi blocchi di roccia e ghiaccio, allo scopo di poter dire: posso farcela – dice ancora Forte -. Quella sfida che spinge avventurieri come Matteo Della Bordella a porsi come obiettivo “voglio arrivare là”, dove nessuno è mai riuscito, come nessuno ha mai osato. Per tracciare continuamente nuove incredibili vie, dall’Artico canadese al Pakistan, dalla Groenlandia al Sudamerica».