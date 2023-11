I mercatini portano il Natale in piazza Montegrappa e Varese si veste a festa

Dal 24 novembre al 26 dicembre un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita

Torna il Mercatino di Natale di Varese, dal 24 novembre al 26 dicembre. Un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste che popoleranno Piazza Monte Grappa con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita, tra idee regalo e prodotti alimentari di qualità provenienti da tutta Italia, con una ricca selezione dei prodotti del territorio varesino. Apertura mercatino venerdì 24 novembre alle ore 15.00 mentre la cerimonia inaugurale si terrà alle ore 18.30 con l’accensione del grande Albero di Natale di Piazza Monte Grappa accompagnato dal Trio Coro Gospel.

Dai bretzel, wurstel, spatzle e canederli della tradizione tirolese per arrivare ai taralli pugliesi, passando per i formaggi piemontesi, i ravioli bergamaschi, i salumi toscani e i dolci siciliani, poi torrone, panettoni, cioccolato, ma anche vini, miele, oli, liquori e spumanti. Acanto ai prodotti alimentari tante casette con addobbi natalizi, candele e creazioni fatte a mano, bijoux, maglioni, cappelli e borse.

Al centro di Piazza Monte Grappa oltre al grande albero di Natale decorato e illuminato a led ci sarà una grande stella luminosa per rendere sempre più viva e intensa l’atmosfera natalizia che tutti attendiamo ogni anno.

Un’attenzione particolare verrà dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie che al mercatino troveranno insieme all’immancabile giostra cavalli illuminata e addobbata a festa, tanti eventi dedicati tutti i fine settimana.

Si parte sabato 25 e domenica 26 novembre con la presenza in piazza Monte Grappa della Dama delle Nevi e degli Elfi di Babbo Natale e a seguite tutti i fine settimana si alterneranno Elfi, Folletti e Babbo Natale in carne ed ossa per ritirare le letterine dei più piccini e scattare qualche foto insieme a loro. Poi letture di storie, piccole esibizioni teatrali a cura di associazioni del territorio, esposizioni di presepi, mentre venerdì 8 e sabato 9 dicembre ci sarà un vero e proprio scultore del legno a portare in piazza tutta la tradizione artigiana degli antichi mestieri. Tutti i fine settimana saranno accompagnati da interventi musicali itineranti con lo Street Gospel Trio e la Banda dei Babbi Natale.