Ore 18, si accendono le luci: è cominciato il Natale di Varese

Ha preso ufficialmente il via il Natale varesino. Oggi pomeriggio alle 18 l’accensione delle luci dell’albero di piazza Monte Grappa e delle luminarie del centro, con l’accompagnamento del Trio Coro Gospel. hanno aperto ufficialmente il periodo delle feste e degli eventi programmati dall’Amministrazione e dalle associazioni varesine.

TORNANO LE CASETTE IN PIAZZA MONTE GRAPPA: E’ RIPARTITO ANCHE IL MERCATINO DI NATALE

Insieme alle luci dell’albero di Natale e delle vie, è stato inaugurato anche il mercatino di piazza Monte Grappa, che sarà attivo fino al 26 dicembre.

Un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste che popoleranno Piazza Monte Grappa con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita, tra idee regalo e prodotti alimentari di qualità provenienti da tutta Italia, con una ricca selezione dei prodotti del territorio varesino.

Dai bretzel, wurstel, spatzle e canederli della tradizione tirolese per arrivare ai taralli pugliesi, passando per i formaggi piemontesi, i ravioli bergamaschi, i salumi toscani e i dolci siciliani, poi torrone, panettoni, cioccolato, ma anche vini, miele, oli, liquori e spumanti. Acanto ai prodotti alimentari tante casette con addobbi natalizi, candele e creazioni fatte a mano, bijoux, maglioni, cappelli e borse.

TANTI EVENTI IN PIAZZA

In piazza, oltre a una grande stella e l’immancabile giostra cavalli illuminata e addobbata a festa, ci saranno molti eventi. Si parte sabato 25 e domenica 26 novembre con la presenza in piazza Monte Grappa della Dama delle Nevi e degli Elfi di Babbo Natale e a seguite tutti i fine settimana si alterneranno Elfi, Folletti e Babbo Natale in carne ed ossa per ritirare le letterine dei più piccini e scattare qualche foto insieme a loro. Poi letture di storie, piccole esibizioni teatrali a cura di associazioni del territorio, esposizioni di presepi, mentre venerdì 8 e sabato 9 dicembre ci sarà un vero e proprio scultore del legno a portare in piazza tutta la tradizione artigiana degli antichi mestieri. Tutti i fine settimana saranno accompagnati da interventi musicali itineranti con lo Street Gospel Trio e la Banda dei Babbi Natale.