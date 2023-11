Noleggio a lungo termine: ecco come funziona

Ti sei mai chiesto come funziona il noleggio a lungo termine? Il mercato attuale propone, in questo ambito, una gamma molto ampia di offerte tra cui scegliere, con numerosi player che mettono a disposizione anche soluzioni low cost per andare incontro anche alle richieste e alle necessità delle partite Iva e dei privati. A dimostrare i tanti vantaggi del noleggio e la sua capacità di soddisfare le esigenze di mobilità moderne sono i numeri: tra il 2020 e il 2021, per esempio, è aumentato del 12% il fatturato totale del noleggio a lungo termine. Un trend che dipende anche dalla crescita esponenziale del numero di contratti di noleggio che vengono stipulati dai privati.

Le caratteristiche del noleggio a lungo termine

Che si abbia intenzione di optare per un noleggio auto lungo termine direttamente online o offline, il meccanismo di funzionamento è sempre lo stesso, nel senso che si ha a che fare con una formula di mobilità che rappresenta una interessante alternativa rispetto al leasing o alla proprietà. Si tratta, in particolare, di un contratto di locazione che comporta il versamento di un canone mensile; questa è l’unica spesa a carico del cliente. Come si vede, non si parla più di proprietà, mentre subentra il concetto di uso esclusivo. Noleggiare un’auto a lungo termine vuol dire privarsi di numerose incombenze e fare a meno di oneri che sono inevitabili quando si possiede un veicolo di proprietà, che per di più nel corso del tempo va incontro a una svalutazione significativa.

Il canone

Il pagamento di un canone è sinonimo di comodità in quanto consente di pianificare in anticipo le spese che dovranno essere sostenute: la cifra, infatti, non cambia per tutta la durata del contratto, il che non avviene nel caso di un acquisto a rate o di un finanziamento. Il budget che si destina al mezzo può dunque essere programmato e preventivato; la sola spesa ulteriore riguarda il rifornimento di carburante o la ricarica elettrica. Il canone mensile dipende dalle caratteristiche del veicolo che si sceglie, dal chilometraggio complessivo e dalla durata del contratto, che in genere è compresa fra i 24 e i 60 mesi. La rata mensile comprende i numerosi servizi accessori che sono correlati alla gestione del veicolo, come il soccorso stradale, la RC auto, la polizza assicurativa furto e incendio, le manutenzioni ordinarie per la revisione e il tagliando del mezzo, il supporto 24 ore su 24 e le manutenzioni straordinarie. Chi lo desidera, poi, nel noleggio a lungo termine può inserire servizi supplementari, quali la vettura sostitutiva e il cambio delle gomme invernali o estive; in questo caso, ovviamente, il canone aumenta leggermente.

Le altre informazioni da conoscere

Se si sceglie un veicolo in pronta consegna, esso viene messo a disposizione entro un mese al massimo a partire dalla data in cui è stato effettuato l’ordine. Negli altri casi, invece, i tempi di consegna cambiano a seconda del marchio e del modello su cui si punta, oltre che in funzione degli optional. Inoltre, può succedere che si benefici del servizio di pre-assegnazione, con un veicolo che viene messo a disposizione del cliente in attesa che giunga il modello effettivamente scelto per il noleggio.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine

La flessibilità è uno dei punti di forza che caratterizzano il noleggio a lungo termine, un servizio snello e piacevole. A contratto in corso, si possono eseguire delle modifiche necessarie a soddisfare tutti i bisogni: per esempio si può intervenire sul numero di chilometri o sulla durata. Anche la rescissione del contratto anticipata è possibile, dopo che è trascorso un certo lasso di tempo, fermo restando il pagamento di penali. Se al termine del noleggio il numero di chilometri che sono stati percorsi è superiore rispetto a quello indicato nel contratto, è previsto un addebito in denaro. Nel caso in cui, invece, il chilometraggio sia stato inferiore, può essere garantito un rimborso. Nulla vieta poi di provvedere a un riconteggio del canone, magari usufruendo del supporto del team della società che offre il servizio. In alcuni casi, alla fine del noleggio il veicolo può essere comprato a un prezzo in linea col suo valore di mercato.