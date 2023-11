‘’Non una di meno”, flash mob organizzato dalla biblioteca comunale di Cadegliano Viconago

Un flash mob per dire no alla violenza sulle donne, iniziativa che arriva dal mondo della cultura dell’Alto Varesotto.

Sono solo i più efferati episodi di cronaca ad attivare il meccanismo mediatico che punta l’attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne, sui femminicidi commessi da mariti, ex mariti, fidanzati o ex fidanzati, spasimanti respinti e giù, tutto il bestiario di altri soggetti che abbiano motivi legati al desiderio del possesso, all’incapacità di accettare una separazione o anche solo di accettare la semplice esistenza libera e indipendente di una donna. fino al femminicidio commesso dopo lo stupro.

Le donne si ribellano, le donne si indignano, le donne accusano, protestano, denunciano anche quegli atteggiamenti molestatori che, agli occhi dei più, sembrerebbero innocui. Nel coro disperato delle proteste è ancora flebile la voce della componente maschile della società contemporanea. Anzi, basta leggere alcuni titoli dei quotidiani, ideologicamente connotati, di oggi per rendersi conto quanto la comprensione del fenomeno sia ancora lontana dalla consapevolezza di una certa quota di ‘’maschi’’ a cui attribuire la qualifica di ‘’uomini’’ sembra difficilissimo. Tanto più meritorio, quindi, l’intervento dell’attore, autore e regista del Teatro Blu, Roberto Gerbolès, che partecipa come protagonista all’evento centrale di ‘’NON UNA DI MENO’’, flash mob organizzato dalla Biblioteca Comunale Virgilio di Cadegliano Viconago. Nel proprio monologo Roberto Gerbolès affronta il tema non dalla facile angolazione della condanna o dell’indignazione, ma dalla genesi del sintomo che affonda, quasi sempre, nella vita famigliare. La figura del padre padrone, dispotico e aggressivo, il primo anello di una catena che si perpetua nel modello della ‘’normalità’’ di una vita basata sull’accettazione passiva di un comportamento che annulla il rispetto dell’altro. Senza focalizzarsi sulla inadeguatezza del comportamento dei maschi, Gerbolès esalta la dignità della donna: donna è la forza, la bellezza e la sapienza quasi a indirizzare lo sguardo dei suoi compagni di genere sul valore del ‘’femminile’’ che è il completamento e non la minaccia per l’uomo, che deve affrancarsi dall’idea preconcetta che ‘’maschio’’ significhi ‘’dominatore’’.

‘’NON UNA DI MENO’’, flash mob organizzato dalla Biblioteca Comunale Virgilio di Cadegliano Viconago. Una voce maschile per dire: BASTA! Il monologo di Roberto Gerbolès Sabato, 25 novembre, ore 15,30, Piazza Don Bosco, Cadegliano