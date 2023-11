Ognissanti, a Varese arriva la raccolta differenziata nei cimiteri

Dalle fototrappole al piano sperimentale di spazzamento e al Centro Ambientale Mobile: queste sono solo alcune delle migliorie che sono state presentate nel nuovo servizio di igiene urbana del Comune di Varese, gestito in collaborazione con l’Impresa Sangalli.

Altre novità stanno però arrivando. È da segnalare, nelle ultime settimane, l’avvio della raccolta differenziata nei cimiteri. La sperimentazione è partita dal cimitero monumentale di Giubiano dove ieri mattina sono state posizionate nuove attrezzature in sostituzione delle precedenti: si tratta di otto punti per il conferimento di scarti verdi, plastica e secco. Le nuove isole ecologiche prevedono tre bidoni carrellati in ciascuna delle otto postazioni, con relativi cartelli informativi. A seguire il servizio sarà esteso anche agli altri cimiteri della città.

«Le novità apportate sono frutto di un costante confronto con i cittadini e con i consigli di quartiere – dichiara Nicoletta San Martino, assessore alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – Solitamente il servizio di raccolta differenziata nei cimiteri viene organizzato con il posizionamento di carrellati all’esterno delle strutture: noi abbiamo invece deciso, per venire incontro alle esigenze degli utenti, di creare isole ecologiche interne più facilmente accessibili. Questo pone Varese tra le poche città in Italia che può vantare un servizio del genere».

In questi giorni è in corso anche la consegna delle nuove attrezzature alle scuole di ogni ordine e grado. La dotazione prevede: contenitori per uffici e aule, in cartone, per la raccolta differenziata di carta, cartone, plastica e lattine; nuovi bidoni carrellati per la frazione del secco residuo; sacchetti gialli per la raccolta differenziata della plastica; sacchetti o bidoncini per la raccolta differenziata dell’umido; contenitori per pile esaurite; compostiere; pannelli informativi. L’iniziativa è parte del programma di formazione che l’Amministrazione comunale ha elaborato per le scuole, sempre in collaborazione con Sangalli.

«L’impegno dell’Amministrazione e la collaborazione con i cittadini stanno dando ottimi risultati come confermato dai dati della raccolta differenziata a Varese – conclude l’assessore San Martino – Nel recente rapporto di Ecosistema Urbano 2023 infatti il dato della raccolta differenziata è in aumento rispetto al dato dell’anno precedente».