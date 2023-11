Tende oscuranti: cosa sono e a cosa servono

Le tende oscuranti di nuova generazione sono molto diverse rispetto ai vecchi tendaggi del passato. Esistono infatti in commercio modelli di tende particolarmente pratici, sia nell’installazione che nell’uso, adatti ad essere utilizzati sia nelle abitazioni private che negli uffici.

Queste consentono di oscurare, completamente o parzialmente, un ambiente, gestendo al meglio l’ingresso della luce solare. È possibile trovare tende oscuranti in tessuto tecnico, che oltre a filtrare perfettamente la luce consentono anche di isolare gli ambienti, garantendo quindi una buona efficienza energetica all’intera abitazione.

Come sceglierle

Il concetto di tenda oscurante è abbastanza ampio in quanto comprende sia i lunghi tendaggi drappeggiati del passato, sia le novità rese disponibili negli ultimi anni. Se si desidera installare in casa una tenda che offra vari vantaggi, sia dal punto di vista della schermatura dalla luce che per quanto riguarda l’isolamento termico o acustico, è importante rivolgersi ad aziende specializzate, che offrono questo tipo di prodotti. Le tende oscuranti Eclypser, ad esempio, offrono grande praticità e vari aspetti interessanti dal punto di vista dell’isolamento. Si tratta, infatti, di tende facili da installare, senza bisogno di lavori di muratura, che si applicano semplicemente sugli infissi interni della casa.

L’utilizzo di tessuti di ultima generazione consente di avere a disposizione una tenda oscurante completamente ignifuga, che filtra la luce fino al 99% e che limita gli scambi di calore con l’esterno. Il giusto tessuto consente anche di filtrare i rumori, riducendone il passaggio; inoltre la manutenzione è minima.

I benefici di una tenda oscurante

La semplice applicazione di tende oscuranti di qualità a un infisso consente di godere di tutti i benefici sopra indicato. Il principale riguarda il passaggio della luce solare. Perché questo vantaggio sia reale è importante che la tenda sia facile da manovrare, per consentire l’ingresso alla luce quando serve e per limitarlo completamente, ad esempio nelle calde giornate estive.

Grazie a nuovi sistemi di installazione oggi sono disponibili tende oscuranti che si possono chiudere completamente o solo parzialmente, dall’alto verso il basso, dal basso verso l’alto o anche lateralmente. In questo modo è più semplice gestire l’illuminazione in un ambiente della casa. Gli altri vantaggi, correlati all’isolamento dallo scambio di calore e dai rumori, dipende strettamente dal tessuto di cui è fatta la tenda. Chi necessita di tali caratteristiche deve prediligere le tende oscuranti a nido d’ape, che offrono anche un’ottima resistenza all’usura.

L’installazione

Esistono varie modalità di installazione di una tenda. Quelle di nuova generazione sono solitamente a pannello e si installano quindi sull’infisso. Le più pratiche non necessitano di opere murarie o di installare pesanti motori o sistemi di comando esterni, che possono risultare anche poco gradevoli alla vista.

I modelli più classici sono quelli a rullo, anche se dipende molto dai gusti personali perché questo in molti casi rimane ben visibile. Ci sono poi tende oscuranti a soffietto, che si ripiegano su sé stesse quando sono chiuse. Possono rappresentare una soluzione ottimale in vari casi perché evitano di occupare spazio nell’ambiente e possono essere installate in qualsiasi situazione o ambito.